Réveillon 2022: Bloco Eduardo e Mônica fará show open bar na Chapada dos Veadeiros

Evento tem opções de ingressos que incluem hospedagem no camping da Cachoeira dos Cristais de 30/12 a 1º/01

Destino preferido para quem gosta de se conectar com a natureza, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado em Alto Paraíso de Goiás, será palco de um grande show de réveillon do Bloco Eduardo e Mônica que marca a retomada dos eventos culturais na região. A festa acontece no período de 30 de dezembro a 2 de janeiro de 2022.

O show que celebra a chegada de 2022 será comandado pelo famoso bloco brasiliense. Os fãs vão poder curtir um repertório com arranjos inovadores, trazendo sucessos de Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller e Capital Inicial, além de reggaes do Natiruts.

“Estamos muito ansiosos por esse show porque vai ser nosso primeiro réveillon na estrada desde o início da pandemia. Além disso, tem a questão de sentir a energia da galera em um lugar com uma vibe tão positiva”, diz Rony Meolly, um dos integrantes do bloco.

O DJ Maraskin e Amanita Muscária vão reforçar o time musical e garantir que a folia vá até o amanhecer.

Open bar e open food

E não é só a música que vai embalar o evento. O público terá acesso a um open bar recheado de bebidas como: caipiroska, vodca nacional, energético, refrigerante, água mineral, cerveja e gin tônica.

O evento contará ainda com uma mesa de frios com salame italiano, queijos, pernil, azeitonas, presunto, tomate cereja, castanha, pasta de atum, pasta de berinjela, pasta de azeitona, pasta de queijos, pães, torradas e brioches. Para completar, uma mesa de frutas com uvas, melão, melancia, pêssego, ameixa, laranja, nectarina, abacaxi e outras.

Evento solidário

O evento apoia o trabalho da brigada voluntária de São Jorge, que atua com educação ambiental e combate e prevenção aos incêndios da região – por meio da doação de 3% do faturamento da venda de ingressos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Protocolos em relação à Covid-19

O show só será possível graças ao aumento da cobertura vacinal pelo país. Segundo informações da prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, o município de pouco mais de 7 mil habitantes já tem 6.049 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, a cidade zerou o número de infectados e internados pela doença.

Valores do ingresso e link do sympla

Ingresso VIP – 1º Lote

R$ 290,00 (+ R$ 29,00 taxa)

em até 12x R$ 32,99

Ingresso + CAMPING:1º Lote – De 30/12 à 01/01

R$ 440,00 (+ R$ 44,00 taxa)

em até 12x R$ 50,06