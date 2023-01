Relatando superação a um relacionamento abusivo, Luara Maysa lança “Feroz”

Aos 20 anos, cantora desponta no universo do pop e é fenômeno nas redes sociais com vídeos que passam do milhão de visualizações

A cantora e compositora Luara Maysa lança, nesta sexta-feira (20/1), o single “Feroz”. Na primeira faixa de 2023, a artista relata o que viveu enquanto esteve em um relacionamento abusivo.

Em “Feroz”, Luara ressalta a importância de ter o domínio sobre a própria vida, para impor limites e se respeitar dentro de uma relação amorosa. “Sempre canto meus sentimentos e vivências, e em ‘Feroz’ não foi diferente. Transformei toda aquela dor em canção porque sei que não sou a única pessoa que passa por isso. Minha intenção é mostrar a importância de se respeitar, conhecer os próprios limites e ter o domínio de sua vida”, conta.

Mesmo em um momento difícil, a cantora destaca que se fortaleceu após sair da relação e agora passa a mensagem para outras pessoas que possam estar na mesma situação. “Não se iluda/ Não me peça para que eu abaixe o meu tom de voz/ Nada me muda/ Acha que me conhece/ Nunca me viu tão feroz”, reforça no refrão do single.

Nascida e criada no Bairro da Ponte Rasa, na Zona Leste de São Paulo, Luara Maysa é compositora desde os 10 anos de idade. A artista se descobriu na música por meio da poesia, já que, com apenas 13 anos, foi a primeira Campeã Interescolar de Poesia do Brasil.

Agora, já aos 20 anos, Luara Maysa desponta no universo do pop. Para aumentar o contato com os fãs e chamar atenção para seus lançamentos, a artista faz vídeos bem-humorados para a internet. Só no Tik Tok, Luara acumula mais de 30 mil seguidores, com publicações que passam do milhão de visualizações. Já no Instagram, a cantora possui um público fiel, que interage e promove as canções, a cada novo single.

O objetivo da cantora é mostrar para quem a ouve, que é possível se amar e vencer as dificuldades da vida, por isso, traz letras carregadas de sentimento, com mensagens de superação e autoestima em suas composições.

“Na minha vida pessoal tenho dificuldade em me abrir e pedir ajuda. O momento que fico vulnerável é nas letras, onde encaixo palavras para dizer o que sinto. Quero mostrar que as pessoas que se identificam comigo não estão sozinhas”, descreve a artista que lançou nove canções em 2022, com destaque para as faixas “Batom Vermelho”, “Comum”, “Apenas Eu” e “Tolice”.