RBD muda data de show no RJ que aconteceria no dia da final da Libertadores

São Paulo – SP

O grupo Rebelde alterou a data de um dos seus shows no Rio de Janeiro por conflito com o dia da final da Copa Libertadores, que também acontecerá na cidade carioca.



A Eventim Brasil informou que o show extra será realizado no dia 9 de novembro. No comunicado, a empresa destacou a dificuldade ter dois eventos no mesmo dia. A princípio o evento seria no dia 11, mesmo dia da final da Copa Libertadores. O show será no Nilton Santos, enquanto a final da Libertadores acontecerá no Maracanã.



“Nós ouvimos atentamente vocês sobre as dificuldades de fazer um show no Rio de Janeiro no dia 11 de novembro, mesma data da final da Copa Libertadores da América na cidade”, declarou a Eventim.