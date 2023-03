Secretaria de Cultura promove Reinado da Corte de Momo

Rei, rainha e demais eleitos participam do desfile das escolas de samba em abril

Filho do Sono e da Noite na mitologia grega, a figura irreverente do Momo representa a festividade e nasceu como uma festa dos plebeus no Império Romano, proibidos de brincar no baile de máscaras da nobreza da época. Já nos desfiles das escolas de samba do Distrito Federal, que vão acontecer entre os dias 21 e 22 de abril, em pleno aniversário da capital, a corte do gordinho terá presença garantida com pompa, alegria, descontração, sarcasmo e quilinhos a mais. Pelo menos 30 pessoas se inscreveram no concurso promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec).

“Foi um recorde de inscritos, na última eleição não chegaram a 20″, comemorou a subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural, Sol Montes, à frente das festividades carnavalescas na Secec. A entidade responsável pela eleição da corte deste ano é o Instituto Candango de Política Social e Economia Criativa. O resultado dos escolhidos acontecerá no evento Reinado da Corte de Momo, no próximo dia 1º de abril, às 19h, no Teatro Plínio Marcos, localizado no Eixo Cultural Ibero-Americano. A entrada é gratuita, por ordem de chegada.

“O Rei Momo é símbolo da folia, quem comanda o território durante essas festividades, e para nós do Distrito Federal ele vem junto com o resgate dos desfiles das escolas de samba locais, que não acontecia há muitos anos”, observa a subsecretária.

O certame vai eleger o Rei e Rainha do Desfile das Escolas de Samba do DF 2023, além da Princesa, Embaixatriz e Cidadão Samba. E também traz algumas novidades. É o que conta o vice-presidente da União das Escolas de Samba e Blocos de Enredo de Brasília, a Uniesbe-DF, Adriano Gardini. “É uma tradição desde sempre e este ano vamos ter uma inovação, que é a escolha da Diva Trans, porque queremos dar um caráter inclusivo à nossa corte”, antecipa o dirigente. “O primeiro pontapé de um desfile de escola de samba é a eleição da corte do samba”, explica.

Alguns requisitos para participar do concurso são imprescindíveis: os candidatos ao título de Rei Momo, Rainha e Cidadão Samba, por exemplo, devem ser brasileiros natos ou naturalizados, com idade mínima de 18 anos. Quesitos como simpatia, comunicação, samba no pé, elegância também serão levados em conta para a escolha do dono do cetro do Desfile das Escolas de Samba 2023.

Serviço

Reinado da Corte de Momo dos desfiles das escolas de samba

1º de abril de 2023

A partir das 19h

Teatro Plínio Marcos (Eixo Cultural Ibero-americano)

Entrada gratuita por ordem de chegada (sujeita à lotação do espaço)