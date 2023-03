Cristiano Ronaldo entra em live de Paulo Muzy e afirma: “O Muzy é P1c4”

Além de elogiar o médico, o jogador expõe que estava assistindo a live enquanto passava um tempo na sauna.

Amores, eu amo o quanto a aleatoriedade está presente na vida dos jogadores de futebol. Nesta terça-feira (28), o mestre do egocentrismo, o astro do futebol português, Cristiano Ronaldo, soltou mais uma de suas pérolas ao entrar em uma live do médico Paulo Muzy e fazer um comentário bem inusitado.

Além de elogiar o profissional da saúde, despretensioso, o jogador conta que está em uma sauna, mas afirma que já está saindo, para que seu telemóvel (celular) não queime.

“Pessoal, o Muzy é p1c4. Aprendemos todos dele. Aproveitar ao máximo. Obg doctor. Vou sair da sauna. Senão queima o telemóvel. Abrazo amigo”, comentará o CR7.

Surpreso com o ocorrido, Muzy agradece o astro do futebol português. “Obrigado pela moral”.

Para quem não sabe, Paulo Muzy é um médico muito famoso nas redes sociais, por dar diversas dicas de musculação e alimentação durante as suas lives, que geralmente são feitas enquanto ele pelada em uma bicicleta ergométrica.