Rafa e Pipo Marques lançam projeto audiovisual “Axé em Samba”

PUBLICIDADE

Em celebração aos 10 anos de carreira, Rafa e Pipo Marques apresentam ao público no próximo dia 5 de fevereiro mais um projeto especial. Como o Carnaval deste ano será diferente, os irmãos decidiram apostar numa releitura de clássicos do Axé e músicas próprias em roupagem de Samba, provando mais uma vez a versatilidade da dupla. O projeto “Axé em Samba” será lançado em vídeo, no canal do YouTube, e em áudio, no Spotify, Deezer e Tidal, e contará também com uma faixa inédita, batizada de “Primavera Flor”.

Sucessos da carreira, como “Se Não Puder Voar”, “Se Você Fosse Um Peixinho” e “Se O Passarinho Voou”, gravada com Jorge e Matheus, ganham novos arranjos ao lado de clássicos como “Selva Branca” e “Cara Caramba”, imortalizadas na voz de Bell Marques; “Baianidade Nagô” e “Prefixo de Verão”, da Banda Mel; “Mimar Você” e “Beija Flor”, da Timbalada; e “Dança do Vampiro” e “Manivela”, do Asa de Águia.

“Percebemos que as pessoas estavam com saudade de músicas eternas, mas queriam novidades. Então, pegamos grandes clássicos do Axé e fizemos de um jeito nunca antes visto!”, resume Rafa Marques. “Resolvemos juntar dois ritmos brasileiros muito fortes e que sempre gostamos muito. A célula rítmica do Samba tem muito em comum com a do Axé, o que tornou tudo muito orgânico e casou perfeitamente”, explica Pipo Marques.

Assista no YouTube!