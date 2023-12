Racionais, Rosa de Saron e Manu Gavassi: as novidades da semana na música nacional

Confira mais uma seleção de novidades da música nacional que o JBr preparou e saiba o que os artistas brasileiros apresentaram durante a semana

O fim do ano se aproxima, mas os lançamentos musicais não param. O projeto que registra a turnê Racionais 3 Décadas, do Racionais MC’s; o novo DVD do Rosa de Saron, uma das maiores bandas gospel do país; e a chegada do single inédito da Manu Gavassi são algumas das novidades da música brasileira desta semana.

Atitude 67, Diego & Victor Hugo e Banda Magníficos também trazem trabalhos nacionais inéditos. Confira essas e outras produções na seleção de novidades que o JBr preparou:

Atitude 67 continua fazendo arte

Na última terça (19), o Atitude 67 lançou o clipe de “A Grama do Vizinho”, faixa do novo EP “Fazendo Arte (Ao Vivo / Vol. 1)”. O público pode conferir essa e outras faixas nas plataformas de áudio.

Rosa de Saron ao vivo

Na última terça (19), a banda Rosa de Saron disponibilizou o novo DVD do grupo, o “In Concert”. Com participações de Padre Fábio de Melo, Gustavo Mioto e Leonardo Gonçalves, o projeto comemora 35 anos da banda e conta com videoclipes no YouTube.

Bruno & Barretto atingem outro patamar

Nesta quarta (20), a dupla Bruno & Barretto lançaram “Outro Patamar”, faixa título de seu recente projeto visual. O projeto busca mostrar a fase atual da carreira dos músicos e conta com participações como MC Ryan SP, Jads & Jadson e DogBeat.

Diego & Victor Hugo e o paraíso de Búzios

Nesta quinta (21), a dupla Diego & Victor Hugo lança o primeiro EP de “Búzios Paradise”. O projeto conta com a parceria dos cantores com o duo Guilherme & Benuto na música “Vestido Curto”, que compõe o projeto junto a outras três faixas.

Manu Gavassi critica o mercado musical

Nesta quinta (21), Manu Gavassi lançou a música “Sexo, Poder e Arte”. A produção conta com o terceiro de quatro curtas-metragens que a cantora divulgou.

Bianca com clipe e música para dançar

Conhecida pelo hit “Ai Preto”, Bianca apresenta, nesta sexta (22), o clipe de seu novo single, “Agora Chora”. Contando com direção de Nic Pereira, o videoclipe foi gravado na comunidade Kelson, no Rio de Janeiro, e traz cenas que capturam a essência das ruas da comunidade

Banda Magníficos apresenta clássicos

Nesta sexta (22), a Banda Magníficos chega com a primeira parte do DVD gravado ao vivo no Parque do Povo em Campina Grande (PB). Entre as faixas do repertório estão “A Preferida do Brasil”, “Verdadeiro Amor”, “Carta Branca” e outros hits do grupo.

Racionais comemora 30 anos

Nesta sexta (22), o Racionais MC’s chega com o “Racionais 3 Décadas – Ao Vivo”. O projeto celebra a turnê Racionais 3 Décadas, iniciada há alguns anos, e conta com clássicos como Mágico de Oz, Diário de Um Detento e Negro Drama.

Malía e o single de casa

Nesta sexta (22), Malía lança o single “Som da Minha Casa”, que faz do álbum homônimo da cantora. A faixa está disponível nas plataformas de áudio.

Kawe volta a 2016

Kawe lança hoje o single ‘2016’, faixa que faz referência à época em que o rapper começou sua carreira, fazendo beats na palma da mão com os amigos diretamente de São Mateus, São Paulo-SP. Produzida por JD On Tha Track, a música ganha videoclipe gravado na comunidade de Kawe.