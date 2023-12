Exposição “Ilhó” promove visibilidade e inserção de novos artistas no mercado da arte

O projeto, idealizado pela produtora Camila Netto, em parceria com a Pilastra como Galeria-Escola, busca fornecer um espaço expositivo e suporte para o desenvolvimento e consolidação das carreiras dos participantes

Com o intuito de ‘hackear’ o tradicional sistema mercadológico da arte contemporânea e proporcionar oportunidades de visibilidade e inserção no mercado para jovens artistas, a segunda edição da exposição “Ilhó – Mostra de Novos Artistas” fica em cartaz até 27 de janeiro. O projeto, idealizado pela produtora Camila Netto, em parceria com a Pilastra como Galeria-Escola, busca fornecer um espaço expositivo e suporte para o desenvolvimento e consolidação das carreiras dos participantes.

A exposição “Ilhó” vai além de apenas oferecer um espaço físico para as obras dos artistas. Ela se compromete em guiar os artistas em sua trajetória, visando uma inserção qualificada e profissional no mercado da arte contemporânea. Nesta edição, foram convidados parceiros especiais para contribuir com o crescimento do projeto.

Sob a curadoria de Gisele Lima (DF), Melissa Alves (RJ/GO) e Laura Samily (BA/SP), a exposição conta com a participação de 12 artistas selecionados pela equipe curatorial entre mais de 88 inscritos. Entre os artistas participantes estão Beatriz Oliveira, Daniele R, Domo, Ester Cruz, Gabriel Matos, Gabunira, Ian Nogueira, Isabel Se Oh, Marina Dutra, Milu Almeida, Morena e Sofoia.

A mostra “Ilhó – 2ª Edição” está em cartaz na Galeria A Pilastra, localizada na QE 40 do Guará II. A visitação está aberta de quarta a sábado, das 15h às 20h.

Serviço

Ilhó – Mostra de Novus Artistas 2ª Edição

Local: A Pilastra – QE 40, Polo de Modas (final da rua 21), Guará II

Visitação: até 27 de janeiro, de quarta a sábado 15h às 20h]

Recesso da galeria de 22 de dezembro a 15 de janeiro

Curadoria: Gisele Lima, Laura Samily e Melissa Alves

Artistas: Beatriz Oliveira, Daniele R, Domo, Ester Cruz, Gabriel Matos, Gabunira, Ian Nogueira, Isabel Se Oh, Marina Dutra, Milu Almeida, Morena e Sofoia.

Entrada franca e livre para todos os públicos

Realização: A Pilastra