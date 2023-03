Ponto de Equilíbrio acumula 226 milhões de streams no Spotify

Um dos maiores nomes do reggae brasileiro, a banda tem 5 álbuns, 2 DVDs e algumas coletâneas disponíveis nos aplicativos de música

Existe uma certa dificuldade para bandas que nasceram na época dos discos físicos ganharem notoriedade nos aplicativos de música. Este não é o caso do Ponto de Equilíbrio que, com 23 anos de carreira e apenas 8 dentro dos aplicativos de música, chegou a incrível marca de 226 milhões de streams somente no Spotify. Agora, a banda prepara um novo e revolucionário projeto autoral que promete provar mais uma vez porque o Ponto de Equilíbrio é um dos maiores nomes do reggae nacional.



Sucesso desde sua primeira aparição, o Ponto alcançou a marca de 100 mil cópias vendidas já em seu primeiro CD, lançado de forma independente. O feito despertou o interesse de diversas gravadoras que disputaram a assinatura do grupo. De lá para cá foram lançados 4 álbuns de estúdio, 2 DVDs ao vivo e algumas coletâneas, disponíveis nas plataformas digitais.



Nestes 23 anos, o Ponto construiu uma legião de fãs que levaram muita energia positiva para grandes palcos no Brasil e em outros países, como Alemanha, Itália, Espanha, Noruega, Portugal, Chile, Argentina e Moçambique. Identificado por muitos como a principal representante do Reggae brasileiro, a banda traz na história músicas gravadas com Don Carlos, The Congos, Groundation e Alborosie, ícones do Reggae internacional. Entre os artistas nacionais, a banda coleciona participações com nomes de peso além de Ivete Sangalo como Emicida, Marcelo D2, Gabriel Pensador, Rael, Rincon Sapiência, entre outros.