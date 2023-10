ON FIRE: Fernando & Sorocaba disponibilizam álbum completo

A partir desta sexta-feira (27), à meia-noite, todas as 16 faixas poderão ser conferidas nas plataformas de áudio e vídeo

Após o sucesso conquistado nos EPs 1, 2 e 3, o álbum “On Fire” já ultrapassa mais de 70 milhões de streams gerais e chega no formato “deluxe” para fechar com chave de ouro o ano de 2023 da dupla Fernando & Sorocaba. Com 16 faixas ao todo, o projeto, gravado no evento gastronômico que mais atrai público em todo o Brasil, o “Isso é Churrasco On Fire”, fica disponível por completo na sexta-feira (27). Começando na quinta-feira (26) com o lançamento da música foco “Deixa Eu Amar Você”, que chega nas plataformas de áudio e no Youtube às 21h e, logo depois, à meia-noite, todas as faixas chegam às plataformas de áudio.

A faixa escolhida como nova música de trabalho da dupla, “Deixa Eu Amar Você”, composta por Gabriel Agra, Matheus Costa, Lucas Ing, Rigamontti e Jeff da Sanfona, fala de um amor que não deu certo e gerou medo no eu lírico para tentar novamente, até que chega a pessoa certa e cura suas dores do passado.

“Ver o álbum ser lançado por completo e saber que as pessoas estão curtindo cada uma das músicas já lançadas é muito gratificante. Trabalhamos muito e escolhemos cada detalhe para que esse dia fosse inesquecível não só para nós, como para os nossos fãs” diz Fernando.

O projeto, filmado em Mogi Mirim (SP) dentro do “Isso é Churrasco On Fire” na presença de mais de seis mil espectadores, mostra para o grande público a proposta inovadora do evento, que possui um conceito 100% temático e um open churras exclusivo. Além disso, a mais recente versão trouxe três grandes novidades, como a Máquina do Churrasco, Camarote On Fire e o Palco Gourmet, que abrilhantaram ainda mais a tarde e a experiência como um todo.

A gravação também contou com as ilustres participações de Fiorella, na faixa “Laça Nóis” que já ultrapassa 7 milhões de views no Youtube, André Fernandes no single “Uma Nova História” com 2 milhões de views e a música “A Galera De Chapéu” em parceria com Luan Pereira e DJ Chris No Beat que atingiu a marca de 5 milhões de views e se tornou a música tema da maior festa do peão do Brasil: a Festa do Peão de Barretos