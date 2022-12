Confira o que os artistas brasilienses lançaram em novembro

Mais uma vez, os músicos e produtores da capital mostraram que no DF também se produz arte de qualidade

Rebeca Kemilly

[email protected]

Mais uma vez, o Jornal de Brasília traz os lançamentos de artistas locais que aconteceram no último mês. As obras de sete artistas foram separadas para mostrar um pouco do que o Distrito Federal ofereceu musicalmente em novembro. Rap, trap, e muito pagode e fizeram parte da seleção das últimas semanas. Confira:

Sid – Brasil de Quem? 6

No dia 11, o Mc Sid lançou a 6ª edição da sessão ‘Brasil de Quem’, faixa que condena os atos anti-democráticos no país. O vídeo da música chegou a ser banido do TikTok por conter conteúdo político. Em ‘Brasil de Quem – 6’, o rapper usa suas rimas para fazer críticas aos bolsonaristas e ao governo atual.

Assista:

Doze por Oito – Joga Pelada

O grupo brasiliense Doze por Oito lançou seu primeiro single em novembro. ‘Joga Pelada’ já tem clipe e conta com milhares de visualizações. O romance entre duas pessoas com personalidade muito diferentes é traduzido para o pagode, e traz um ritmo alegre, típico deste estilo musical. Rolou até entrevista no JBr!

Assista:

Chama Nois – Se For Pagode Chama Nois

Campeão do concurso Brasília Independente, do Grupo Globo, o grupo Chama Nois, está lançando um projeto audiovisual. Em novembro, eles já postaram quatro blocos, e cada um deles traz o ritmo dançante e energizante do pagode.

Ouça:

Zero Pacceli – Nem Tinha Coração

‘Nem Tinha Coração’, música lançada na segunda semana de novembro, é fruto de uma parceria entre Zero Pacelli e Sagaz, trappers do DF e de Minas Gerais, respectivamente. Com mais de 30 milhões de streams como produtor, Zero embarcou na sua carreira como cantor neste ano, e seu novo laçamento conta um vídeo meio futurista, lembrando a estética cyberpunk.

Ouça:

Sunflower Jam – Se Joga

A banda colorida e alto astral Sunflower Jam lançou, no dia 11, o single ‘Se Joga’, que faz referência ao filme ítalo-franco-brasileiro ‘Orfeu Negro’ (1959). Em clima de Copa do Mundo, o clipe mostra uma partida de futebol entre crianças da Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, trazendo a verdadeira estética brasileira.

Assista:

Haynna – Porta do Meu Peito

No final do mês de novembro, a cantora Haynna lançou seu EP ‘Porta do Meu Peito’, que tem um tom romântico, mas também fala sobre temas relacionados a negritude. Sempre à procura de fazer parcerias com artistas oriundos da periferia, Haynna trouxe a rapper de Ceilândia Lídia Dallet para um feat.

Ouça:

Ally Akin – Seu Mel

O produtor e compositor Ally Akin lançou a faixa ‘Seu Mel’ no fim de novembro. É um trap que fala sobre romance de uma forma mais sensual. O vídeo que acompanha a música no YouTube usa da mesma energia, focando na pele e toques, o que combina muito com a letra.

Ouça: