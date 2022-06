‘Não vou acreditar mais nos humanos’ diz Johnny Depp em música lançada após vencer Heard

O processo do ator contra a ex-mulher concluiu que ela é culpada e deve a ele um montante de cerca de US$ 15 milhões em indenizações

“Eu não acredito, eu não posso acreditar, eu não vou acreditar mais nos humanos” é o refrão da canção que o ator Johnny Depp lançou com o músico Jeff Beck após vencer uma batalha judicial contra sua ex-mulher Amber Heard.

“É tão difícil falar quando ninguém vai ouvir, e todo mundo olha enquanto você treme de medo”, diz outra parte da letra de “This Is a Song for Miss Hedy Lamarr”, uma balada de rock que homenageia a estrela do cinema da década de 1940 Hedy Lamarr. Com trechos que tematizam os pesares da fama sobre os artistas, a música tem sido relacionada pela mídia britânica ao caso desencadeado pelo processo de difamação que o ator moveu contra Heard, encerrado há uma semana.

“Apagada pelo mesmo mundo que fez dela uma estrela”, canta Depp em outra passagem de sua letra, “a luz de seu ser, seu fascínio exótico/ foi rasgada às costuras por ousar sonhar/ É tão difícil falar quando você está congelada em gritos… Parece um sonho, mas é vida e é morte”.

No julgamento em um tribunal da Virgínia que durou mais de seis semanas, o processo de Depp contra a ex-mulher concluiu que ela é culpada e deve ao ator um montante de cerca de US$ 15 milhões em indenizações. Representantes legais de Heard afirmaram que ela não tem dinheiro suficiente para pagá-lo e que deve recorrer da sentença.

Além de uma carreira sólida como ator, que protagonizou os filmes da bem-sucedida franquia da Disney “Piratas do Caribe” como o Capitão Jack Sparrow, Depp também é músico e faz parte da banda Hollywood Vampires juntamente com Alice Cooper e Joe Perry –este, da banda Aerosmith.

A parceria com Jeff Beck é conhecida por seus fãs e ganhou maior repercussão quando o ator apareceu no palco em um show da turnê do guitarrista britânico às vésperas do fim do julgamento contra Heard.

“This Is a Song for Miss Hedy Lamarr” é a segunda música que Depp e Beck fizeram juntos e faz parte do álbum inédito da dupla intitulado “18”, a ser lançado em 15 de julho. A primeira foi um cover de “Isolation”, de John Lennon, apresentada há dois anos.