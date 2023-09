Nadson O Ferinha disponibiliza o primeiro volume de seu DVD, “Serestão do Ferinha”

Lançamento vem com quatro faixas autorais

Gravado no início de agosto, o primeiro DVD de Nadson O Ferinha começa a ser lançado nessa sexta (01), com a disponibilização do primeiro volume de “Serestão do Ferinha”. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a primeira parte do audiovisual do cantor sergipano vem com 4 faixas autorais.

Com participações estreladas, as músicas que estão presentes em “Serestão do Ferinha, Pt. 1” são “Sete Bilhões”, “Clima Frio”, com participação do cantor Nattan, “Se For Terminar” e “Cópia Exata”, com Tarcísio do Acordeon. Crescendo cada vez mais dentro da cena do forró, Nadson O Ferinha agora atinge esse patamar clássico, o lançamento de seu primeiro DVD.

“Estou muito feliz com a gravação do meu primeiro DVD, rodeado da minha familia, amigos, equipe e grandes artistas como Nattan, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e a Klessinha da Seresta. Agora é a ansiedade para o lançamento!”, comenta Nadson, empolgado.

Acrescentando: “Espero que todo mundo que curte as minhas músicas goste também do DVD, ele foi feito com muito carinho para o público. Vai ser daqueles pra dar play e arrochar até o fim com o Serestão do Ferinha!”.

Essa primeira parte de “Serestão do Ferinha” conta com “Sete Bilhões”, faixa que tem tido uma recepção muito positiva nas redes sociais do sergipano – um arrocha bem romântico, com letras sobre se declarar para seu amor. O primeiro volume do DVD deve ser seguido logo das duas outras partes que completarão o audiovisual.

Como tradicional com o lançamento de DVDs, os conteúdos visuais estarão disponíveis no canal oficial de Nadson O Ferinha no Youtube. Nessa sexta (01), junto com o lançamento das faixas nas plataformas digitais, o artista também estará divulgando o audiovisual de “Sete Bilhões”, enquanto as outras faixas receberão seus clipes até a segunda parte do DVD.