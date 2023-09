MC Ryan SP reúne nomes do funk paulista e carioca em “Um Toque de Malandragem”

O álbum, com oito faixas, chega às plataformas digitais nesta terça (12)

O artista MC Ryan SP lança, nesta terça-feira (12), o projeto “Um Toque de Malandragem”. O audiovisual reúne nomes das cenas de São Paulo e do Rio.

MC Poze do Rodo, MC Daniel, Orochi, Oruam, MC Hariel, DJ Boy, Tz da Coronel, Tizi Kilates, Dallas, Rocco, Gabb MC, MC Paiva ZS, MC IG, Veigh, KayBlack, Vulgo FK, MC Caverinha, MC Kadu, MC Tuto, MC GP e Marquinho no Beat são as participações confirmadas em “Um Toque de Malandragem”.

“Esse trabalho vem pra somar, conscientizar e mostrar mais de cada um dos artistas reunidos nas músicas. É um projeto todo voltado para o trap com o funk, e só tem gente de peso envolvida nisso, então fico muito orgulhoso de tudo o que a gente vem construindo”, conta Ryan.

O álbum tem oito faixas. A primeira a ser lançada foi “Hoje Tem Baile”, com os MCs Poze do Rodo e Daniel, que já ultrapassa os 7 milhões de streams.