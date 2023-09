MC Mari lança videoclipe com Felipe Araújo “Seu Sentimento Mente”

Faixa faz parte do novo DVD da cantora “Versão Brasileira – Bloco 1”

Celebrando uma nova fase em sua carreira, MC Mari apresenta nesta sexta-feira (15) o primeiro bloco do DVD “Versão Brasileira” em todas as plataformas de áudio – ouça aqui. Gravado no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, o projeto de 11 faixas traz toda a essência da cantora nascida em Itabuna, interior do Sul da Bahia, com participações de grandes artistas da música atual. Entre os nomes estão Solange Almeida, Vitão, Felipe Araújo, Valesca, MC Hariel, MC Mirella, Marcynho Sensação, Tainá Costa, MC Davi, MC Don Juan, MC Danny e Oh Polêmico. Com direção geral de Dodô Costa e da GR6, a produção musical reúne um time de hitmakers, como DG, Batidão Stronda, DJ Perera, DJ Zullu, entre outros.

Falando principalmente de amor e unindo sonoridades como Forró, Sertanejo e Funk, “Eu Não Quero, Mas Eu Vou” é o nome do Bloco 1 do DVD, com três faixas. A música de trabalho “Seu Sentimento Mente” traz participação especial de Felipe Araújo, com produção de DG & Batidão Stronda, e chega com videoclipe – assista aqui. “Vai Bebê” é uma parceria com MC Gui e produção de Charles New, enquanto em “Perde a Linha”, Mari canta ao lado de MC Davi, com produção assinada por DJ Perera e Will DF. Os clipes serão liberados nos dias 29/09 e 06/10, respectivamente. O Bloco 2 chega em outubro e o 3 em novembro.

Mari sempre foi apaixonada por música e começou a cantar aos 10 anos. Hoje a cantora acumula sucessos por todo o Brasil com cerca de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 108 milhões de plays em seu canal do YouTube. MC Mari estourou nas redes sociais e plataformas de streaming com os sucessos “Bandido”, com Zé Felipe, que acumula mais de 250 milhões de plays somando plataformas de áudio e YouTube, e “Senta Concentrada”, com MC WS e Léo Santana, hit que ultrapassou a marca de 100 milhões de views. Admirada e querida pelo público e artistas, Mari ganhou o Prêmio Jovem Brasileiro 2022, na categoria hit do ano, com a música “Bandido” e também coleciona inúmeros feats de peso com nomes como Wesley Safadão, Marcynho Sensação, Xand Avião, Matheus Fernandes, Nattan, Felipe Amorim, entre outros.