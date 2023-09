MC Kako lança “DJ Boy pra Presidente”, parceria com DJ Boy

MC Kako já é um nome fixo no funk, mas, agora, o artista pretende consolidar sua posição como um ícone da música urbana

Com mais de 4 milhões de ouvintes mensais e diversos hits, MC Kako já é um nome fixo no funk, mas, agora, o artista pretende consolidar sua posição como um ícone da música urbana. Em seu single “DJ Boy pra Presidente”, parceria com o produtor DJ Boy, lançado nesta sexta (22), o funkeiro explora uma nova sonoridade e novas rimas.

Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, “DJ Boy pra Presidente” mostra um novo lado de Kako – dono de grandes hits, como “Bokaloka” e “Banco do Carona”, mais voltado para a composição, mas, sem perder a batida envolvente, que ficou nas mãos do titular DJ Boy, hitmaker do funk paulista.

“DJ Boy pra Presidente” é uma faixa recheada de rimas de MC Kako, vibrando em cima de sua trajetória e transbordando de autoconfiança. Em versos como “É sem demonstração de dente e conversa fiada / É DJ Boy pra presidente, não é não meu quebrada?”, Kako se afunda nas tradições do funk e rap, trazendo diversas referências.

Seu próximo álbum “734” continua com essas mesclas entre suas inspirações, mostrando um novo Kako, um que está, atualmente, se dedicando à música urbana e, dessa maneira, consolidando ainda mais sua posição como referência no mercado musical.

Para completar o lançamento de “DJ Boy pra Presidente”, MC Kako está lançando também um videoclipe estilizado e produzido para acompanhar as pesadas rimas do novo single. O vídeo, que conta uma história em meio às batidas energizantes e letras cativantes, já está disponível no canal oficial da produtora Sonar, nome de destaque na cena paulista.