MC Bockaum lança hit com Mr. Catra, seu padrinho musical

Com participação especial do falecido e grande funkeiro brasileiro, “Ela é Muito Gostosa” estreia dia 21

Anderson Azevedo Gonçalves, mais conhecido como MC Bockaum, é um famoso funkeiro brasiliense que, apesar de ser formado em administração, encontrou seu verdadeiro amor na música. Bockaum chega, na próxima quinta-feira (21), com seu mais novo lançamento, que contará com uma participação mais que especial: o grande Mr. Catra, reconhecido nome do funk brasileiro, falecido em 2018.

“A música que irei lançar será nossa terceira música lançada juntos. A primeira foi ‘Fama de Mamada’; a segunda, ‘Lago Paranoá’; e a terceira será esta, ‘Ela é Muito Gostosa'”, compartilha o artista.

Sua relação com um dos maiores funkeiros do país é antiga. Como conta Bockaum, seu primeiro encontro com Mr. Catra foi em 2008, por meio de um amigo em comum. “Foi em um show dele aqui em Brasília. No segundo encontro no hotel que ele estava hospedado aqui na capital, eu mostrei uma música pra ele e ele gostou. Me pediu para que eu enviasse para o DJ dele para gravarmos, mas eu falei que não iria enviar. Disse que iria pessoalmente ao estúdio dele no Rio de Janeiro gravar com ele”, relembra Bockaum.

Parceria

Catra duvidou que Anderson iria mesmo a seu encontro, mas, um tempo depois, ele cumpriu com a palavra. “Em 2009, gravamos a música ‘Fama de Mamada’ e foi a minha primeira música gravada profissionalmente”, relembra.

Bockaum considera Catra seu padrinho musical e, por isso, não poderia deixar de incluí-lo nesse novo trabalho que é tão importante para sua carreira na música. “Sempre com muita humildade, Catra me chamava para cantar com ele. Já cantamos juntos em muitas boates no Rio de Janeiro, Brasília e até no Carnaval de Salvador”, relembra o funkeiro.

O trabalho, que estará disponível em todas as plataformas digitais esta semana, será o terceiro da dupla. “Encontrei nos meus arquivos essa voz do Catra e tive a ideia de produzi-la. Um amigo produtor musical carioca que produziu a música”, comenta Bockaum. “A voz do Catra foi captada com um microfone simples, diretamente no meu notebook no quarto do hotel que ele estava hospedado para fazer show à noite em Brasília”, detalha o artista.

Para Bockaum, é mais que especial lançar esse trabalho com alguém que marcou sua carreira de uma forma tão intensa. “Catra é um ícone do nosso segmento. Seu legado e seu jeito irreverente são eternos. Seu timbre de voz inconfundível o coloca na primeira prateleira do funk”, defende o artista. “Pessoalmente, era um cara muito família, procurava ajudar a todos que estavam ao seu redor e amava seus filhos incondicionalmente”, relembra, com orgulho.

Anderson nasceu no dia 27 de junho de 1983 e acredita que nunca escolheu o funk, mas sim foi escolhido. “O funk tem seus preferidos e graças a Deus eu sou um deles”, brinca.

O funkeiro brasiliense tem no ar cinco clipes no maior canal de música do Brasil, que pertence ao idealizador da Kondzilla (Konrad Dantas). “O primeiro clipe que gravei com a Kondzilla foi em 2015 da música ‘Ela Causa’, que obteve uma repercussão considerável em Brasília e no Brasil”, conta o artista.

Para 2024, as expectativas são altas, com muitas surpresas. “Ano que vem pretendo fazer muitos shows com o meu projeto ‘Pagofunk do Bockaum’”, que consiste na releitura dos clássicos do funk carioca tocados em pagode, revelou com exclusividade ao JBr.