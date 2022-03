Matheus Marê lança single “No Barco”

A música fará parte do repertório do EP com seis faixas autorais, no melhor estilo MPB com elementos de Soul, Samba , Jazz e Rock

O cantor e compositor, Matheus Marê lança em todas as plataformas digitais e também em seu canal oficial no Youtube, o registro em vídeo, do seu primeiro single “No Barco”.

A música fará parte do repertório do EP com seis faixas autorais, no melhor estilo MPB com elementos de Soul, Samba , Jazz e Rock. A produção foi assinada pelo Music Business , Bolinha Sanfona, que com sua incrível experiência conseguiu reunir um time de músicos considerados os melhores do país, para tornar esse momento muito especial para Matheus.

Para o artista, não existe nada que o faça mais feliz do que cantar, fazer música e respirar música. “Tem um momento na vida que temos que optar e escolher um caminho, a música é realmente minha paixão. Minhas letras são inspiradas em momentos, sentimentos e pessoas especiais. Qualquer fato que prenda minha atenção e desperte um sentimento intenso pode virar uma canção, gosto de gente! O single “No barco” é minha autobiografia a essência do que eu sou e de como eu vejo não apenas a minha, mas a nossa passagem nessa vida, é como se nos seus versos tivesse uma leitura do mundo, das pessoas e seus sentimentos”. Enfatiza

Musicalmente a faixa é uma viagem sem volta rumo à luz, começa lenta e calma e vai ficando poderosa. No final é como se tudo aquilo que passamos na vida se encaixasse nos deixando finalmente prontos para seguir a nossa história sem medo ou pressa e com a cabeça erguida!

Sinceramente… essa música sou eu! Finaliza.

