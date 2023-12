Mariana Cavanellas lança álbum de estreia “DNA”, com pegada experimental

A artista, uma das membros fundadoras do Rosa Neon, solidifica sua presença solo com esse disco, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Nunca limitando-se a um só som, Mariana Cavanellas acaba de lançar seu álbum de estreia “DNA”, abraçando diversos gêneros musicais ao longo de suas 12 faixas. Disponibilizado nesta quarta-feira (6), o seu primeiro disco é uma exploração da versatilidade de Cavanellas como artista – esperando surpreender os ouvintes com a experimentação musical.

Em preparação para o lançamento de “DNA”, Mariana Cavanellas já lançou dois singles, “EGO” e “CAVALO” – dando um gostinho ao público dessa sua nova fase. Com uma estética futurista e bem definida, a cantora pretende apresentar-se para um novo público com seu álbum de estreia, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

O disco conta com “ÁLCOOL”, “CAVALO”, “MAMÃE”, “BOCA”, “EGO”, “DNA (interlude)”, “ONDA DO MAR”, “CALÇADA”, “DARK”, “SANGUE”, “DNA II (interlude)”, e “VAPOR”, que é a faixa-foco. Sobre essa última, Mariana diz que dedicou-se a fazer a faixa pensando somente “em coisas leves”, imaginando seus fãs “se amando e cantando junto comigo”.

“‘VAPOR’ é minha aposta para o final desse ano, fiz ela pensando nas pessoas se amando e cantando junto comigo. É uma faixa que fiz pensando em coisas leves. trouxe o portunhol para apimentar mais ainda o beat do Luiz Brazil”, conta ela sobre a faixa.

Acrescentando: “Quando escrevi, estava em Búzios, de frente para o mar. Ia lançar um álbum todo com a pegada de ‘VAPOR’, mas, resolvi continuar sendo experimental – porém, temos muito trap e pop na gaveta”.

A cantora, desde sua saída da Rosa Neon em 2020, banda na qual participava junto com Marina Sena, tem construído, aos poucos, sua carreira solo, trazendo inúmeras referências e colaborando com grandes nomes como Djonga, FBC e Tropkillaz.

Além do lançamento nas plataformas digitais, a faixa “VAPOR”, um trap pop que combina com o experimentalismo do restante do álbum, recebe um visualizer exclusivo desenvolvido em união com as estéticas do álbum. O vídeo deve estar disponível no canal oficial de Mariana Cavanellas na mesma quarta do disco (6).

