‘Maior artista sertaneja do Brasil’, destaca a ‘Billboard’ sobre Marília Mendonça

A revista norte-americana Billboard destacou a importância do trabalho de Marília Mendonça (1995-2021) no País e a definiu como “a maior artista sertaneja do Brasil”. Mesmo após nove meses de sua morte em um acidente de avião, em Minas Gerais, suas músicas seguem quebrando recordes de streaming.

Em 22 de julho, a equipe da artista lançou o EP póstumo Decretos Reais, Vol. 1, no dia em que ela completaria 27 anos, como forma de homenageá-la. No dia do lançamento do EP, a faixa Te Amo Demais, uma das quatro presentes no projeto, alcançou o topo do Spotify Brasil. Além disso, a canção estreou direto na posição #72 da parada global da plataforma. A Billboard destacou que nenhuma outra música gravada por Marília teve uma estreia tão forte na plataforma de streaming.

Marcelo Soares, CEO da Som Livre, disse em entrevista à Billboard que a gravadora planeja lançar ainda mais músicas póstumas do grande catálogo de composições e gravações da artista. “Ela se tornou um símbolo de resiliência para as mulheres de todo o País. Independentemente de onde ela teria nascido, Marília teria sido um grande sucesso. Ela estaria fazendo uma música soul incrível se ela tivesse nascido nos Estados Unidos. Se ela tivesse nascido no Reino Unido, ela seria como Adele. Como ela nasceu no Centro-Oeste do Brasil, o sertanejo tornou-se uma parte completamente inextricável de sua vida e música”, ressaltou Marcelo.

O CEO também disse à Billboard que, a Som Livre, agora sob o selo da Sony Music Entertainment, adquirido ano passado por um montante 255 milhões de dólares, possui masters de 110 músicas gravadas por Marília Mendonça, incluindo composições próprias e de outros compositores.

As canções presentes no EP Decretos Reais foram registradas em lives feitas por Marília ao longo da pandemia da covid-19.

