Macucos anuncia lançamento com Armandinho e gravação de DVD inédito

Parceria chega às plataformas no dia 26 de janeiro; show será gravado na Praia de Itapuã, no Espírito Santo.

A banda Macucos, conhecida por sua sonoridade única e mensagens tocantes, está de volta com o lançamento envolvente de “Lugar Que Se Quis”, em parceria com Armandinho e chega às plataformas digitais em 26 de janeiro. A produção conta com a expertise dos produtores Gabriel Rocha, Signobeat, e Fred Nery, o vocalista da banda, promovendo um verdadeiro encontro de gerações do reggae nacional. A novidade chega acompanhada da gravação de um DVD inédito na Praia de Itapuã, no Espírito Santo, nas mesmas areias onde a banda foi formada há 25 anos.

Assinada por Beto Pepê e Júnior Barriga, o lançamento musical marca uma jornada sonora que transporta os ouvintes para o “lugar que se quis”. Com uma melodia leve e uma letra cativante, a faixa captura emoções profundas, seja remetendo a uma cidade, a um estado de espírito ou a um encontro com alguém especial que já se foi.

“Depois de 13 anos do lançamento da música ‘Tchau’, vamos lançar outra composição do Beto Pepe, ‘Lugar que se quis’. Armando é um grande amigo, baita artista. Gravamos esse som na casa dele, passamos 4 dias trabalhando e a vibe foi maravilhosa”, explica Fred Nery

“A música tinha a cara do Armando, não conseguia pensar em outra pessoa, parecia ser feita pra ele. Quando mostrei pra ele foi amor à primeira audição. Ele ficou encantado”, completa o vocalista.

Clipe

Com o objetivo de promover uma experiência completa, “Lugar Que Se Quis” será acompanhada de videoclipe, uma animação com ilustrações de Água Viva Cósmica e edição/animação de Lucas Zana. O lançamento, previsto para ser lançado duas semanas após o single, promete surpreender ao promover uma experiência visual única que complementa perfeitamente a atmosfera da música.

Gravação de DVD

Em comemoração de 25 anos de carreira, a banda Macucos grava no domingo (28) seu novo DVD. O encontro acontecerá na Praia de Itapuã, em Vila Velha (ES) e marca o reencontro do grupo com as mesmas areias de onde surgiu.

Com uma mega estrutura, o festival Delírio Tropical foi o palco escolhido para receber a gravação. Este será o segundo DVD ao vivo da banda.