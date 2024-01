Quem é a modelo brasileira que pagou R$45 mil para mudar a cor de seus olhos?

Em entrevista ao Fantástico, a modelo revela que além de estética, ela optou fazer a cirurgia por motivos de saúde.

Gente, onde é que as intervenções estéticas vão chegar? Vocês sabem que, assim como muitas mulheres da minha idade, eu sou mega a favor de um bom botox preventivo, porém, é sério que as intervenções estéticas precisam chegar tão longe assim?

Mas afinal, quem é a modelo brasileira que resolveu pagar R$45 mil para trocar a cor dos olhos? Com apenas 24 anos, a modelo Layyons Valença resolveu trocar a cor de seus olhos de castanho para azul.

Em entrevista dada ao Fantástico, a gata contou os motivos que lhe levaram a fazer esse procedimento, sendo o aumento de sua autoestima e a sua falta de cuidado com lentes de contato.

“Eu optei pela cirurgia porque eu não tinha os cuidados certos, porque eu queria dormir com a lente, eu dormia com a lente. Eu acordava com a lente. Então, em várias ocasiões eu peguei infecções. Aí foi quando eu realmente falei: ‘eu preciso mudar a cor dos meus olhos'”, declarou Layyons.