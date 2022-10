Luiza Martins sai do luto e inicia carreira solo sem o parceiro Maurílio, morto em 2021

Luiza e Maurílio Delmont formavam uma dupla desde 2016. A morte prematura do cantor, aos 28 anos, comoveu o país e até hoje abala a cantora

Ana Cora LIma

São Paulo – SP

Depois do luto, a luta. Cinco meses depois da morte do parceiro Maurílio (1993-2021), em dezembro passado, Luiza Martins, 29, tomou a decisão de seguir em carreira solo. Ela começou a botar o projeto em prática agora, com a gravação de um DVD de nome auto-explicativo: “Continua”. “Tudo é muito novo para mim. As pessoas querem entender quem é essa ‘nova Luiza’, a ‘Luiza sozinha’, e eu também”, conta à reportagem.

Luiza e Maurílio Delmont formavam uma dupla desde 2016. A morte prematura do cantor, aos 28 anos, comoveu o país e até hoje abala a cantora. “Chorei, vivi o meu luto e continuo sofrendo. Têm dias que acordo mal, aceito e espero a dor passar”, diz. Maurílio morreu em decorrência de um tromboembolismo pulmonar.

“Continua” é também o nome de uma música gravada com a voz de Maurílio. “Ela fala basicamente de seguir em frente. Achei linda na época em que gravamos, e agora ela faz todo sentido para mim”, explica Luiza, que diz sonhar e sentir a presença do ex-parceiro.

As novidades em sua vida não se restringem à carreira. A cantora está completando dois anos de namoro com a ex-BBB, Marcela McGowan, com quem vai se casar em breve. “No ano que vem”, anuncia, emendando, toda animada, no assunto “filhos”. “Decidimos que queremos adotar e fazer também uma inseminação artificial”, conta.

No próximo dia 30, Luiza estará diante da urna eletrônica para votar no segundo turno das eleições presidenciais. Ela evita se estender muito quando o assunto é política, mas garante que não faz parte do numeroso grupo de artistas sertanejos que apoia o atual mandatário. “A única coisa que posso te dizer é que eu não sou uma eleitora do Bolsonaro. Ele não me representa nem absolutamente nada”.