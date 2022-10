Lucas Andrade inicia nova fase da carreira com o single “Celular”

Escrita por Lucas, Deco Martins e Julio Petterman (da banda Hotelo), “Celular” foi inspirada por uma história pessoal do artista, que estava apaixonado e se sentia feliz com tudo que a pessoa fazia

O cantor e compositor Lucas Andrade, uma das apostas da Alma Music para o pop brasileiro, lança nesta sexta-feira (07) a faixa “Celular” e inicia uma nova era em sua carreira. Este é o primeiro trabalho do artista pelo selo musical paulistano e está disponível em todas as plataformas digitais.

Escrita por Lucas, Deco Martins e Julio Petterman (ambos da banda Hotelo), o single é a pedida perfeita para todos aqueles que adoram um pop romântico mais animado. “Na época em que escrevi a música, estava totalmente apaixonado e a inspiração veio desse sentimento. Por mais simples que fosse, tudo que a pessoa fazia me deixava feliz, então decidi escrever sobre isso”, conta Lucas.

“Eu quero que as pessoas sintam essa felicidade e calmaria que tentei passar com a faixa”, completa o artista. Para este lançamento, Lucas gravou um videoclipe na capital paulista ao lado de alguns amigos e influenciadores, como Bella Zoffoli, Deco Martins, Gabriel Smaniotto, Gi Balsini, JP Mota, Mayra, Nathan Pereira e Ni Nique, além de Bia Gullo e Veni – artistas da Alma Music.

Registrado em um bar no badalado bairro da Vila Madalena, o audiovisual chega para complementar a música de uma forma mais clean Com algumas trocas de roupas e cenários, o vídeo conta com cenas divertidas entre Lucas e uma garota e também Lucas curtindo com os amigos. “Tentamos retratar diversos aspectos da música no clipe, tudo condiz com o que foi escrito! Queria fazer algo que fosse mais a ‘minha cara’ e acho que chegamos em um resultado muito legal”, conta o artista.

Este é o primeiro single do músico após nove meses, quando lançou “Boneco de Posto”. “Esse período foi bem desafiador, pois sou uma pessoa muito ansiosa! O que eu mais gosto é poder lançar tudo que produzo, então estou muito feliz em soltar ‘Celular’ agora!”, finaliza.

No entanto, esta não é a única faixa prevista para ser lançada. Lucas esteve trabalhando em diversas músicas durante este tempo e em breve mais singles serão disponibilizados pelo artista.

Siga Lucas Andrade:

Instagram | YouTube | TikTok | Spotify