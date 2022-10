Lorde diz que está animada em fazer show em festival após vitória do Lula

Cantora neozelandesa se apresenta no Primavera Sound, em São Paulo

A cantora neozelandesa Lorde, 25, que estará em 6 de novembro no festival Primavera Sound, em São Paulo, usou as redes sociais nesta segunda-feira (31) para dizer que está animada em fazer show em um momento tão especial no Brasil com a vitória de Lula no segundo turno das eleições.

“Tão animada e honrada de estar com vocês neste momento. Lula – obrigada Deus – obrigada Deus”, escreveu a cantora em um post nos stories do Instagram. Depois do festival, ela volta para novo show no Rio de Janeiro, em 8 de janeiro de 2023.

Vários Internautas fizeram comentários sobre as eleições em um post antigo da cantora na rede social. “Dia feliz demais com Lula eleito presidente do país, Lorde. Vemos a democracia, a ciência, o respeito e a esperança sendo eleitos. Alívio”, comentou uma internauta.

Outros usuários da rede social se limitaram a escrever apenas “Lula” com emojis de coração nos comentários do post.

O festival Primavera Sound, que acontece desde 2001 em Barcelona, na Espanha, estreia pela primeira vez no Brasil, no final de semana dos dias 5 e 6 de novembro. Ele costuma reunir artistas da música pop, rock, rap e indie.

Além de Lorde, já foram confirmados importantes artistas da música nacional e internacional, como Arctic Monkeys, Björk, Travis Scott e Lorde, e também estrelas nacionais, como Hermeto Pascoal e Tim Bernardes. Gal Costa, que cantaria seu álbum “Fa-Tal – Gal a Todo Vapor”, de 1971, cancelou a apresentação por causa de uma cirurgia.