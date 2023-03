Ludmilla lança ‘Vilã’, álbum com 15 faixas autorais

São 15 faixas autorais, algumas solos e outras em parcerias, incluindo três já populares entre o público

Ludmilla lançou nesta sexta-feira, 24, seu quinto álbum de estúdio, Vilã. A novidade fomenta as comemorações dos 10 anos de carreira da artista.

São 15 faixas autorais, algumas solos e outras em parcerias, incluindo três já populares entre o público: Socadona, Sou Má e Nasci Pra Vencer.

O álbum é definido como o mais sensual, forte e romântico da carreira de Ludmilla. O disco passeia entre o trap, R&B, pop, dancehall e funk.

Algumas faixas contam com participações especiais, entre elas nomes como Gabriel do Borel, Piso 21, Delacruz e Gaab, Dallass, Steffon Don e Topo La Maskara, Ariel Donato, Vulgo FK e Oruam e Capo Piaza, Tropkillaz e Ape Drum.

“Estava ansiosa demais para mostrar ao público Vilã, um álbum que fiz com tanto entusiasmo. Me dediquei muito neste trabalho, coloquei muita energia, criatividade, tempo, amor para criar algo incrível para o público, com novos elementos musicais e novas parcerias, além das que já tinha”, detalha Ludmilla.

Por fim, a artista destaca: “É clichê, eu sei, mas não há como não ressaltar, que este trabalho tem muito a ver comigo atualmente, a ver com Ludmilla que assumiu as rédeas da própria carreira e que coloca no mundo as músicas com ainda mais paixão e verdade.”

A novidade está disponível nas principais plataformas de música.

