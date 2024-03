Leon Correia lança forró dedicado às mulheres

“É Só um Forró”, novo projeto do cantor brasiliense, traz seleção de músicas populares em versão forró. O lançamento será nesta sexta.

O mais novo projeto do cantor brasiliense Leon Correia, intitulado “É Só um Forró”, será lançado nesta sexta-feira (8), em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A produção consiste em releituras de clássicos do pagode e outras músicas populares, que, segundo Leon, “vão agradar a todos” com a nova roupagem de forró. O EP musical estará disponível em todas as plataformas de música a partir desta sexta. “Decidi dedicar esse álbum a elas, reconhecendo sua importância e celebrando sua força, resiliência e beleza”, diz o músico.

Para ele, esse é um grande lançamento que sempre quis fazer. “É inédito também na minha carreira. O projeto é chamado ‘É Só um Forró’ porque são várias músicas de outros estilos musicais, de outros artistas, dentro da minha essência musical, dentro do meu estilo, que é o forró”, explica.

O repertório inclui músicas de Anitta, Tiaguinho, Ferrugem e outros clássicos de cantores como Paulo Ricardo. “É um projeto que mistura coisas que ouvi no passado e ainda ouço, paralelas as minhas músicas, e transformei em nosso projeto de forró”, conta ele.

Outro objetivo de Leon com esse projeto é a criação da label “É Só um Forró”. “Além do show normal, estamos estabelecendo uma label para ser lançada em vários pontos do Brasil, exclusivamente com esse projeto. Já estamos trabalhando no ‘É Só um Forró – Volume 2′”, adianta o artista.

Leon está retornando com tudo aos seus projetos, após um 2023 cheio de acontecimentos, incluindo a gravação de um DVD na Praia do Futuro e uma turnê pelo Brasil, além de uma passagem pelos Estados Unidos. “Após a turnê nos Estados Unidos, continuamos com nossa sequência de shows, todos eles. No carnaval deste ano, fizemos mais de 12 shows”, conta Leon.

No fim de março, no dia 23, ele se apresentará no show de aniversário de Ceilândia, no Distrito Federal.