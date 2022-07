Lady Gaga estreia turnê ‘Chromatica Ball’ com elogio de Cher, hits e memes

Cantora se apresentou neste domingo (17), quatro anos após adiar turnê por conta do coronavírus e de problemas de saúde

BRUNO CAVALCANTI

SÃO PAULO, SP

Quatro anos separam o fim da última turnê de Lady Gaga, “Joanne World Tour”, de “Chromatica Ball Tour”, o espetáculo que a cantora estreou na noite de domingo (17), na cidade de Düsseldorf, na Alemanha.

O show marca seu retorno aos palcos após hiato causado pela pandemia do coronavírus e por problemas de saúde que levaram ao cancelamento de sucessivas apresentações, entre elas a que realizaria em 2017, dentro da programação do Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

Incensada pelos fãs, a turnê recebeu elogios de famosos, entre eles a popstar Cher. “A verdadeira rainha do pop”, escreveu a veterana, durante a transmissão.

Antes de entrar em cena na Merkur Spiel-Arena, Gaga conversou com os fãs em live realizada nos bastidores. Ela abordou rapidamente alguns temas, como a expectativa para a estreia, o tempo de ensaios e revelou que, durante o processo de produção e gravação do álbum “Chromatica”, estava “lutando por sua vida”.

“As pessoas me perguntam o tempo todo sobre o que é ‘Chromatica’ e quando eu fiz o ‘Chromatica’ eu estava realmente lutando pela minha vida”, declarou.

Em 2017, a popstar foi diagnosticada com fibromialgia, uma doença reumatológica que afeta a musculatura e causa dores intensas pelo corpo. O diagnóstico levou a artista a mergulhar num processo depressivo e de ansiedade, o que ajudou a adiar os planos da nova turnê.

“E, para os que estiverem em um momento difícil, quero que você saiba que esse show foi criado no espírito daquela batalha! Não há prêmio maior do que você mesmo”, finalizou, antes de se preparar para entrar em cena.

REPERTÓRIO DE HITS

Com nada menos do que 20 canções ao longo de quase duas horas, Gaga enfileirou hits que celebram 14 anos de trajetória iniciada com a edição de seu primeiro álbum, “The Fame”, de 2008. A artista deu início à apresentação com três clássicos lançados no início da carreira, “Bad Romance” (2009), “Just Dance” (2008) e “Poker Face” (2008).

Dividido em seis blocos, o show contou ainda com títulos como “Born This Way” (2011) –em interpretação iniciada a capella–, “The Edge of Glory” (2011) e “LoveGame” (2008), além de “Monster” (2009), fora do setlist de suas turnês há oito anos, e “Telephone” (2009), canção composta para Britney Spears em 2007 e rejeitada pela princesa do pop.

A artista também incorporou ao roteiro canções que compôs para o cinema, como “Always Remember Us This Way” e a premiada “Shallow”, ambas na trilha sonora da refilmagem de “Nasce uma Estrela” (2018), e a recente “Hold My Hand”, ouvida na trilha do campeão de bilheterias “Top Gun: Maverick” (2022), que pode render a Gaga uma terceira indicação ao Oscar.

Em 2019, “Shallow” levou o prêmio da Academia de melhor canção original, enquanto sua autora e intérprete levou uma indicação ao prêmio de melhor atriz por seu desempenho no filme dirigido e coestrelado por Bradley Cooper.

Do álbum “Chromatica”, a intérprete pescou nada menos do que 12 das 16 canções que compõem o disco. “Chromatica I”, “Alice”, “Sour Candy”, “Chromatica II”, “911”, “Free Women”, “Enigma”, “Stupid Love” e “Rain on Me” foram distribuídas entre os seis blocos do show.

SEM SHOWS NO BRASIL E MEMES

Embora tenha estreado a turnê na noite de domingo, Gaga já tem uma agenda extensa de shows confirmados na Europa (Suécia, França, Alemanha e Reino Unido), América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e Ásia (Japão). Não há ainda informações sobre uma possível passagem da turnê pelo Brasil.

A última passagem da cantora pelo país foi em 2012, quando se apresentou com a turnê do álbum “Born This Way” no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre. Já em 2017, ao cancelar sua vinda ao Rock in Rio, a artista deu origem a um dos principais memes da música pop ao tuitar “Brazil, I’m devastated” (Brasil, estou devastada).

A estreia da “Chromatica Ball Tour” também inspirou alguns memes ao longo da noite, entre eles um que faz alusão às duas temporadas de “American Horror Story” protagonizadas pela cantora, e outro que compara o figurino da turnê a um dos muitos figurinos usados pela cantora Joelma.

