Kayode é indicado ao Grammy Latino pelo videoclipe “Podcast/Pedra da Memória”

Audiovisual concorre na categoria “Melhor Vídeo Musical Versão Curta”. Vencedor será divulgado em 16 de novembro

Uma das maiores premiações musicais do mundo, o Grammy Latino anunciou, nesta terça-feira (19/9), os indicados de 2023. Entre os selecionados pela Academia Latina da Gravação está o rapper Kayode, com o videoclipe de “Podcast/Pedra da Memória”. O audiovisual foi indicado na categoria Melhor Vídeo Musical Versão Curta.

“É extremamente gratificante obter esse nível de reconhecimento, justamente por não possuir números meteóricos. Sabemos que estamos na lista, por toda nossa qualidade artística e entrega. Muito mais do que o impacto na carreira, o impacto pessoal é o que determina. Estar na maior premiação da música latina só fortalece o sentimento de estar fazendo algo com propósito”, celebra Kayode.

Dirigido por Gabriel Avelar e Beto Galloni, e produção musical por Paiva Prod e DropAllien, o filme traz um choque de realidade ao refletir sobre repressão policial, incluindo relatos reais de jovens negros que vivenciaram essa situação. A obra conta ainda com referências a casos semelhantes que chocaram o país, como o de Genivaldo de Jesus Santos, que foi morto numa câmara de gás improvisada em uma viatura em Sergipe, em 2022.

Realizado pela Yalla Recordings – única gravadora independente indicada à premiação -, o projeto foi desenvolvido com equipe e investimento próprios. “Buscamos ir na contramão do mercado, fazer algo conceitual. Essa indicação mostra que a arte tem espaço, é o que move a música a evoluir. O mercado independente está sendo visto mundialmente e precisamos inovar, não podemos ficar presos na mesmice”, reflete o CEO da Yalla, André Drum.

Essa não é a primeira indicação de Kayode. O filme faz parte do álbum “Flow da Pele”, lançado em 2022, que fez com que o rapper alcançasse novos patamares em sua carreira. No ano passado, ele foi vencedor do Music Video Festival (MVF), segundo colocado no Prêmio Rap Brasil e indicado às premiações do Ciclope Latino e Berlin Commercial, dois dos maiores prêmios do audiovisual mundial.

Kayode concorre com os brasileiros Luthuly e Nave, com o clipe de “Fixação”; os argentinos Nathy Peluso, com “Estás Buenísimo” e Wos com “Descartable”; além de Sen Serra com “No Quiero Ser Un Cantante”. O resultado será divulgado no dia 16 de novembro, em Sevilha, na Espanha.

Assista ao videoclipe: https://www.youtube.com/watch?v=AIRXxNCM8oc