Rihanna e A$AP Rocky mostram segundo filho, Riot Rose, pela primeira vez

Luísa Monte

São Paulo – SP

Rihanna e A$AP Rocky apresentaram ao mundo o recém-nascido Riot Rose, que nasceu em 1º de agosto. As imagens foram divulgadas nesta terça-feira (19), pelos fotógrafos do ensaio e pelo site TMZ. O bebê apareceu ao lado dos pais e do irmão, RZA Athelston.



O nome foi a público uma semana depois do nascimento de Riot Rose Mayers. Mas ele também nomeia uma música de A$AP Rocky, lançada pouco tempo antes do nascimento, que sugere que os dois cantores já teriam se casado.



A segunda gravidez de Rihanna foi anunciada em fevereiro, durante o show do intervalo do Super Bowl, jogo final do principal campeonato de futebol americano dos EUA.



A imagem pode ser vista na seguinte postagem no Twitter: https://twitter.com/FentyCop/status/1704161557272223785.