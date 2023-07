Julho se encerra com novidades na música nacional

O fim do mês trouxe lançamentos de EPs, álbuns e singles. Confira os destaques

Está no ar mais uma seleção do Jornal de Brasília com o que tem de novo na música brasileira!

Entre as novidades da semana, estão a última parte do novo álbum da banda Lagum. O artista Thiago Thomé, conhecido pelos seus trabalhos como ator, está lançando um EP com a participação de MV Bill. Tem ainda os remixes dos sucessos de Pabllo Vittar e o projeto audiovisual da Sandy.

Também tem o primeiro álbum da banda Trilo, Gustavo Mioto cantando clássico de Chitãozinho & Xororó muito e mais. Confira:

14 Bis

A banda 14 Bis soltou o EP “O Sonho de Voar”. O projeto, lançado na quarta (26), apresenta três faixas que contam a história de Alberto Santos Dumont e está disponível nas plataformas digitais.

Gustavo Mioto

Gustavo Mioto lançou, nesta quarta (26), sua versão de “Brincar de Ser Feliz”, clássico de Chitãozinho & Xororó e parte da trilha sonora da novela Terra e Paixão, da TV Globo.

Henrique & Juliano

Nesta quinta (27), a dupla Henrique & Juliano disponibilizou todas as faixas do seu novo álbum, chamado To Be. “Devia Ser Proibido”, nova música dos cantores, ganha um clipe na sexta (28). O disco foi gravado em Brasília-DF.

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar lançou, nesta quinta (27), “After”, seu álbum de remixes com as faixas de “Noitada”. O trabalho conta com as participações de Pedro Sampaio, Felipe Guerra, Pininga e Delcu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vou Zuar

Nesta sexta (28), os pagodeiros do Vou Zuar estreiam o clipe de “Compasso do Amor / Coração Radiante / Só Depois – Ao Vivo”. O grupo também disponibiliza o vídeo do medley “Maneiras / Agora Viu Que Perdeu e Chora / Brilho No Olhar”.

Thiago Thomé

O ator e cantor Thiago Thomé disponibiliza o EP “Para Pretos, Pardos e Simpatizantes – Episódio 2”. Lançado nesta sexta (28), o trabalho traz a participação de MV Bill.

Trilo

Nesta sexta (28), a banda Trilo lança seu primeiro álbum, “O Mundo Tá Doidão”. O lançamento vem acompanhado de um videoclipe e estará disponível nas plataformas digitais.

Lagum

A banda mineira Lagum, destaques do atual pop rock nacional, lançou o single “Coisa Boa”. A faixa faz parte do álbum “Depois do Fim” e é acompanhada por um videoclipe documental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ju Diniz

Nesta sexta (28), a cantora Ju Diniz lança a inédita “Resolvida”, que chega acompanhada de seu videoclipe oficial.

Sandy

Sandy estreia quatro vídeos do projeto “Nós, Voz, Eles Ao Vivo”: “Universo Reduzido”, “Meu Disfarce”, “Pra Me Refazer” e “Areia”. Disponíveis a partir desta sexta (28), as faixas terão as participações de Xororó, Anavitória e Lucas Lima.