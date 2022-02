João Lucca e Henrique lançam o single “Ringue”

João Lucca e Henrique, a nova aposta do sertanejo universitário, lança hoje (18/02) em todas as plataformas digitais o single “Ringue

Para dar um toque especial na canção, os sertanejos convidaram a cantora e compositora Fernanda Salgado, para um feat, a artista que se destaca por seu timbre de voz encantador e carisma vem ganhando espaço no cenário musical. Entre suas canções podemos citar a faixa “Expectativa” com a participação de Gustavo Mioto e “Baldinho” com o feat de Mano Walter. A artista também está em estúdio, gravando seu novo single que será lançado no começo de março.

“Adorei participar da gravação desta canção, uma letra atual que fala da relação entre as pessoas. A sintonia com a dupla foi incrível”, comenta.

Recentemente, João Lucca e Henrique lançaram nas plataformas de streaming – “Sofrimento Coletivo”, a letra menciona uma reunião de corações feridos com a proposta de juntar a galera e sofrer todos juntos.

O single “Ringue” também fará parte do repertório do EP com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2022. A dupla paulista, que completou quatro anos de carreira, está totalmente voltada aos novos projetos. O álbum será o ponto de partida para um trabalho que já está sendo estruturado pela ProMegan, escritório que gerencia a carreira dos sertanejos.

“Acreditamos em cada profissional envolvido neste projeto, juntos somos muito mais fortes. Gravamos essa música e gostamos muito da letra que fala sobre relacionamentos, àquelas relações que o orgulho acaba se sobressaindo, tão comum nas relações afetivas. Gravar essa música para nós é uma forma de mostrar que o amor sempre deve vencer, pois quem vive de orgulho acaba morrendo de saudades!” enfatiza a dupla

