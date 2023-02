Jenny Herbst lança o hit “Crazy”

Brasileira radicada nos Estados Unidos, a cantora faz o lançamento no âmbito do Valentine’s Day, comemorado nesta terça (14)

A cantora brasileira radicada nos Estados Unidos lança, nesta terça-feira (14), o single “Crazy”. A faixa já está disponível em todas as redes sociais e é acompanhada de clipe. Assista:

“A letra fala de um casal daqueles que, quando se encontram, sempre é aquele amor com fogo, aquela sensação de arrepiar”, explica Jenny. No refrão, fica explícito todo esse sentimento: “Cause our love is crazy – crazy/Let´s Fly Away (Porque Nosso Amor é Louco/Vamos Voar Daqui)”.

E a artista completa: “Coloquei até uma caixinha de perguntas perguntando para os fãs o que sentiam quando estavam apaixonados. Cada pessoa é de um jeito. Eu, por exemplo, me entrego totalmente e a música também acaba dizendo isso”, confessa.

A música, de autoria da cantora, que teve como referências musicais Mariah Carey, KaliUchis e Spice Girls, foi gravada em um estúdio em São Paulo, o NACENA – frequentado por grandes estrelas da música brasileira, como Maria Rita, e teve produção de Rick Dub. “A gente começou a conceber essa música no início de 2022. Primeiro, de maneira online, porque eu estava com Covid e, quando negativei, Dub veio ao hotel em que eu estava. Construímos a melodia e eu já tinha algumas ideias para a letra deste novo R&B”, conta.

Já o clipe, que traz referências de cantoras como Beyoncé, Rosalia e DuaLipa, com roteiro e direção de Renan Lincoln, foi filmado em estúdios locados pela Music Lab, no Brooklyn, em Nova Iorque, usando três cenários bastante distintos: um visual vintage, um túnel neon e um ambiente de chuva. São quase 3 minutos de imagens que exalam sensualidade, na coreografia de BrayanLlamoza, da companhia de dança Latin Connection, também de Nova Iorque.

O clima ficou completo com a presença de Fabiano Lopes, o BboyNeguin, campeão mundial de breakdance dance. Com quase um milhão de seguidores no Instagram, o brasileiro, que também mora em Nova Iorque, participou de turnês de artistas conhecidos no mundo todo, como Bruno Mars, Jennifer Lopez e Madonna – com ela também teve um affair. Ele foi apresentado por um produtor de cinema amigo de Jenny e, prontamente, aceitou o convite.

“A gente se conheceu pessoalmente em novembro, em um restaurante brasileiro de Nova Iorque, no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar (no dia 24, a Seleção derrotou a Sérvia por 2 a 0)”, conta Jenny. “Ele foi super profissional no dia das gravações. Começamos cedo e terminamos já à noite. Contracenamos nos vários cenários, dançamos e gravamos cenas picantes onde nos demos muito bem. A presença dele engrandeceu demais o clipe”, emenda.