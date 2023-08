IZA, Maneva, Tierry, Budah: confira os lançamentos musicais da semana

JBr traz mais uma seleção semanal com o que o ‘mainstream’ produziu e lançou nesta semana

Sexta-feira, você já sabe: o JBr te atualiza sobre o que tá rolando na música nacional.

Entre os lançamentos de destaque, estão IZA e seu tão aguardado segundo álbum de carreira; Chefin se consolidando como um rapper talentoso com apenas 18 anos; e a consagrada Maneva com parcerias de peso em mais um disco. Confira estas e outras novidades:

IZA

A cantora IZA lançou o segundo álbum de sua carreira, chamado “Afrodhit”. O novo trabalho conta com 13 faixas inéditas e tem participações de outros nomes da música como MC Carol, L7nnon e Djonga. O disco fala sobre as experiências da artista com o amor, tanto as boas quanto as mais difíceis de lidar.

DAY LIMNS

Nesta quinta (10), a cantora DAY LIMNS lança “Cinzeiro”, que faz parte da sequência de lançamentos da artista como “Minha Religião” e “Vermelho Flor”. A canção foi composta pela cantora em parceria com Froid, produzida por DMax e Los Brasileiros e está disponível nas plataformas de áudio.

Maneva

Lançado nesta quinta (10), “Tudo Vira Reggae Ao Vivo” é a 1ª parte do novo álbum da bandaManeva. O trabalho traz as participações de Marcelo Falcão, Vitor Kley, Felipe Araújo e Toni Garrido.

Tierry

Nesta quinta (10), Tierry lançou seu novo álbum ,“Volta, a mãe das crianças sente sua falta”. O cantor é dono de sucessos como “Hackearam-Me”, “Rita” e “Vira-Lata Caramelo”.

Budah

O autointitulado EP de Budah chega nesta sexta (11) às plataformas digitais. No trabalho, a cantora conta com as participações de Vulgo FK, Yunk Vino, Gustah e Tibery.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bruno Martini

Bruno Martini e Clara Valverde lançam parceria com o single “Tom Jobim”, que fica disponível nesta sexta (11), juntamente com a versão estendida. O artista é conhecido por hits como “Hear Me Now”, “Never Let Me Go” e “Morena”.

Yasmin Santos

Em uma parceria com Diego & Victor Hugo, “Principalmente pessoas” chegou em todas as plataformas de áudio nesta quinta (10), e o videoclipe fica disponível nesta sexta (11). O single reflete sobre o fim de um relacionamento e como isso leva a possíveis recaídas.

Chefin

Chefin, jovem rapper carioca, lançou seu novo álbum “O Mais Novo Romântico”. Com sucessos como “212”, “Tropa do Mais Novo” e “Deus É Meu Guia”, o artista de 18 anos vem ganhando destaque no cenário nacional.

Lauana Prado

Nesta sexta (11), Lauana Prado lança o álbum “Ao Vivo Em Brasília”. O novo single da cantora, “Chorada”, já está disponível para o público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tiago Arrais

O cantor e compositor Tiago Arrais lançou “Ato Final”, single que fará parte do próximo álbum do artista, intitulado “Canções de Amor”. Depois de “A Trilha de Volta”, trabalho será o segundo disco solo de sua carreira.