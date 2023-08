Simaria se irrita com os boatos sobre suposto romance

A cantora declarou a seus seguidores sobre seu status de relacionamento atual enquanto respondia sua caixinha de perguntas no seus stories

Eitaaaaa! A cantora Simaria apareceu revoltadíssima nos stories do seu Instagram para acabar de vez com os recentes boatos que estão rolando sobre sua vida amorosa enquanto respondia a caixinha de perguntas da sua rede social nesta quarta-feira (9).

Um seguidor da sertaneja perguntou se era verdade que ela estaria vivendo um romance com Ailton Maranhão, um empresário que gerencia bares e restaurantes em Goiânia, no estado de Goiás. Simaria ficou tão indignada que já foi declarado que não conhece o cara.

“Não sei quem é esse rapaz. Já arrumaram tanto noivo para mim. É cada bofe lindo, é de destronar o Brasil”, começou ela, em tom de deboche. “Tomem vergonha, vocês. Me respeitem como mulher. Quando que vocês já me viram agarrada com alguém?”, questionou a cantora ao final da resposta, demonstrando irritação com tais rumores.