Índia da Certin lança o single “Flor Enganada”

Nascida na cidade de Bujari, localizada na fronteira entre o Acre e o Amazonas, Índia da Certin possui ascendência indígena e uma voz poderosa e vibrante, já reconhecida por aqueles que frequentam os shows em Rio Branco.

“Aos 12 anos, comecei a cantar no coral da igreja”, orgulha-se a cantora, que atualmente se apresenta nos principais locais de shows da capital, Rio Branco. Índia da Certin iniciou sua carreira profissional em 2022 e agora realiza, em média, seis apresentações por semana. “De quinta a domingo, é sempre uma maratona. Eu amo o que faço”, revela, entusiasmada.

Solteira e aos 27 anos, Índia da Certin deseja dedicar-se totalmente à sua carreira e deixar sua voz na história da música com interpretações marcantes. “Flor Enganada” conta uma história vivida por muitas mulheres, sendo uma experiência que a maioria delas já sentiu na pele, ou seja, a dor de uma decepção amorosa. A letra é bastante impactante e a melodia envolve o ouvinte no clima da música”, conclui a cantora.

Segundo o produtor musical, compositor, instrumentista e publicitário Alexandre Nunes, profissional com anos de experiência no mercado, “Flor Enganada” vai conquistar o público porque “fica na mente e, quando isso acontece, é sucesso garantido”. Ele destaca ainda que o arranjo do maestro DJ Cowboy é magistral. “Cowboy é talentoso e sabe exatamente o que as pessoas gostam de ouvir”, elogia Nunes.

Índia da Certin é uma voz conhecida nos principais locais de música ao vivo em Rio Branco e região, sempre se apresentando ao lado de Tardeli Gomes e banda. “Nós já ensaiamos a música e, a partir do dia do lançamento (20/9) nas principais plataformas de streaming, já começaremos a incluí-la em nossos shows”, revela a cantora.

“Digite ‘Flor Enganada’ na plataforma de streaming que você utiliza para ouvir música e aproveite para curtir, compartilhar e dar a sua opinião sobre o nosso trabalho”, convida Índia da Certin.

Serviço:

“Flor Enganada”

Intérprete: Índia da Certin

Direção musical: DJ Cowboy

Letra: Zé Américo Silva