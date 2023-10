Fotos de artistas quando crianças invadem as playlists no Spotify

Anitta, Jão, Israel & Rodolffo, Kayblack, Luísa Sonza, Mari Fernandez, Orochi, Péricles, Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano e mais revelam seus melhores cliques quando criança

É só chegar o mês de outubro para começarmos a ver um rostinho de bebê aqui, outra carinha ali, e em poucos dias, muita gente está disfarçada de criança. Trocar a foto de perfil nas redes sociais em celebração ao Dia das Crianças já virou tradição. E no Spotify, os artistas não ficam de fora dessa!

A partir de hoje até o dia 12, em que se celebra a data comemorativa, mais de 150 playlists do Spotify se tornam um verdadeiro álbum de infância com capas estampando fotos exclusivas de artistas quando crianças. Neste ano, os usuários vão poder descobrir como eram quando pequenos nomes como Anitta, Jão, Israel & Rodolffo, Kayblack, Luísa Sonza, Mari Fernandez, Orochi, Péricles, Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano e muitos outros. A experiência se repete todos os anos desde 2019, quando o Spotify realizou a ação pela primeira vez.

Confira algumas playlists e os respectivos artistas que vão ocupar suas capas.

Será que você seria capaz de acertar?

Para celebrar em dobro, o perfil oficial do Spotify Brasil no Instagram também libera hoje um sticker para todo mundo já entrar no clima e postar a música que marcou a sua infância.