Forte Norte começa 2024 com o lançamento de “Tentação”

Faixa reflete sobre ciclos viciosos e toxicidade de relações

A banda de rock Forte Norte, lançou nesta sexta-feira (12), em todas as plataformas de streaming, via ONErpm, o single “Tentação”, pela Canil Records. A faixa – que sucede o feat internacional “Por Onde Vais”, lançada no último trimestre de 2023 ao lado dos portugueses da SeBenta – traz uma reflexão sobre ciclos viciosos e a toxidade das relações interpessoais.

Ouça “Tentação”

“É uma música potente que fala sobre a nossa relação com aquilo que pensamos que não nos faz bem, mas que desejamos. Desejo que nos leva ao prazer, prazer que transborda nossas emoções e, quando passa, imediatamente nos joga em um abismo de vazio. Daí nos arrependemos, cicatrizamos nossas feridas e começamos tudo de novo”, destaca Pedro Quintana, guitarrista do Forte Norte.

Esta ponderação pode ser observada no trecho: “Me devora/Me consome/Me deseja/Você é meu”. “A faixa convida à reflexão dos ciclos viciosos que mantemos em nossas vidas e também o nosso papel na vida das pessoas ao nosso redor”, conclui o guitarrista.

“Tentação” é primeiro de vários lançamentos previstos para 2024, incluindo um cover ainda não revelado para o projeto “Tudo Vira Rock”, da agregadora ONErpm, anunciado em 13 de julho de 2023, onde a companhia irá lançar, gradativamente, releituras de clássicos da música em versões rock’n roll.

Formada no ano de 2012 sob o nome de Vallente, na zona norte de São Paulo, a banda umaproposta de mostrar sua perspectiva do mundo real em forma de letra e canção. O grupoconta atualmente com Felipe Lahm (voz), Wagner Alexandre (guitarra/voz), Pedro Quintana(guitarra), Junior Winne (bateria) e Eduardo Zeineddine (baixo) em sua formação. Influenciadamusicalmente por Grunge, Stoner e Modern Rock, o Forte Norte "fica de pé sobre o ombro degigantes" destes gêneros para alcançar novos horizontes. Prestes a completar 10 anos ematividade, a banda conta com 1 álbum, 4 EP’s e 2 singles lançados e diversos shows no estadode São Paulo.