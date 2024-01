Luana Piovani comenta sobre traição com Rodrigo Santoro: “Deveria ter feito mais”

Minha gente, Luana Piovani está com a língua igual a um chicote e sobrou até para remexer o passado e seu relacionamento com o ator Rodrigo Santoro. A musa contou que traiu sim o ator e que não teve cara de pau para voltar a deitar com ele em sua cama. Luana ainda ressalta que deveria ter feito pior e que passavam por um relacionamento abusivo com ele.

“Só para abrir um parênteses rápido aqui, todos esses outros homens bostas que estão falando que estou falando por causa da traição que eu traí. Quero lembrar umas coisas. Eu não traí e voltei e disse que amo, trai sim, e foi maravilhoso, me libertei de uma prisão, era tóxico, quem sabe, sabe. Essa pessoa é muito inteligente, ela evolui o que a sempre sugeri que fossem para terapia nunca fizeram, no último um ano e meio eu sei o quão tóxico foi eu traí e disse que não queria mais”, disse.

Ela ainda completa: “Sou fiel aos meus princípios, estava vivendo dentro de uma prisão, quando vi possibilidade de liberdade eu fui e não voltei mais. Do mesmo jeito que fui agredida as pessoas me contaram que também já tinham sido agredidas. Alguém voltou para minha cama e disse que me amava colocando um par de chifres na minha cabeça, eu tinha 23 anos, né pessoal”, finalizou

“Aquele pesadelo que eu vinha vivendo fez com que eu desse esse grito de independência ou morte e acho que foi muito bom para o outrém, foi a partir dali que começou o caminho para evolução. Derrubei o argumento dos homens bostas, devia ter feito mais. Estou muito ocupada com minha felicidade e com meus projetos”, ressaltou.

Vale pontuar que Piovani e Rodrigo Santoro namoraram entre 1997 e 2000. O fim do relacionamento se deu após a atriz ser flagrada aos beijos com um empresário durante o Carnaval.