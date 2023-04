Foo Fighters anuncia primeiro álbum após a morte de Taylor Hawkins

O último disco do grupo, “Medicine at Midnight” rendeu a turnê que levou os músicos a shows ao redor do mundo

A banda Foo Fighters anunciou que lançará um novo disco. Intitulado “But Here We Are”, o trabalho é o primeiro do grupo após a morte do baterista Taylor Hawkins, em março de 2022. O músico foi encontrado sem vida em um hotel em Bogotá, na Colômbia, vítima de um ataque cardiovascular causado pelo uso abusivo de entorpecentes.

“But Here We Are” chegará às plataformas digitais em 02 de junho, mas já conta com um single nas rádios, “Rescued.” Com dez canções, o álbum é definido pela banda como um “testemunho do poder de cura da música, amizade e família.”

O último disco do grupo, “Medicine at Midnight” rendeu a turnê que levou os músicos a shows ao redor do mundo, encerrando as apresentações na Colômbia, após a morte de Hawkins e cancelando a apresentação que fariam no Lollapalloza.