Ex-vendedor de amendoim, rapper Xamã grava com Gretchen e mira ‘dinossauros’ da MPB

No top 50 do Spotify, carioca lança nova música e sonha em conhecer Gilberto Gil e Djavan

Ao longo da carreira, o artista fez parcerias com nomes como Gloria Groove, Marília Mendonça , Ludmilla e Luísa Sonza –e quer mais. Diz-se aberto a todos os ritmos e estilos musicais, sem preconceitos. “Música é isso, não existe essa coisa de não entrar aqui, todo mundo pode entrar e sair para fazer música em outros lugares”, diz.

Ela agora sonha em trabalhar com rappers internacionais como o francês Black M e o americano Kendrick Lamar. Sua lista de desejos profissionais inclui também parcerias com Gilberto Gil e Djavan. “Tem muita coisa no Brasil da hora, queria gravar com a galera e conhecer os dinossauros”, brinca.

Não se sabe ao certo se Ivan Lins é um dos “dinossauros” a que Xamã se refere, mas os dois já têm um encontro marcado. Eles se apresentam juntos no palco Sunset do Rock in Rio, em setembro.