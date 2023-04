Ecad fecha contrato com TIDAL para pagamento de direitos autorais no Brasil

Nova conquista da gestão coletiva da música garante remuneração a compositores por músicas tocadas no serviço de streaming

O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) e a plataforma de streaming de música TIDAL anunciam hoje um acordo para o pagamento de direitos autorais de execução pública no Brasil pelas músicas tocadas no serviço em território nacional.

“Esse é mais um acordo firmado por nossas equipes, que vêm realizando um trabalho constante de conscientização junto aos usuários de música sobre a importância do pagamento dos direitos autorais para compositores e toda a classe artística. É fundamental contar com o TIDAL e esperamos que essa seja uma parceria voltada para o futuro e com o reconhecimento do trabalho realizado por todos aqueles que vivem da música”, disse a superintendente executiva do Ecad, Isabel Amorim.

O TIDAL enviará ao Ecad regularmente o relatório de uso contendo todas as obras executadas em determinado período. Com base nessas informações, o Ecad fará a identificação das músicas, de forma automatizada, por meio do cruzamento com o seu banco de dados.

Nos últimos quatro anos, o Ecad já identificou quase 4 trilhões de execuções de faixas tocadas em streaming, a partir dos processos de matching automático das informações recebidas das plataformas digitais.