Diego & Victor Hugo lançam “Cêis Não Bebe Não?”

A dupla Diego & Victor Hugo gravou, no mês de setembro, um novo projeto audiovisual intitulado “Búzios Paradise”. A música “Cêis Não Bebe Não?” dá start aos lançamentos do DVD e chega nas plataformas de áudio nesta quinta-feira (9) às 21h. Já seu videoclipe fica disponível amanhã (10), às 12h, no canal oficial da dupla no YouTube.

Composta por Dario Junior, Matheus Borges, Lu, Ray e Geadson Baiano, a faixa traz a pegada do sertanejo com uma mistura do reggae. A letra narra a história de uma pessoa que perdeu seu grande amor e acabou afogando suas mágoas na bebida, não importando o dia ou o horário. “Chega embaixo de chuva ou de sol/ E eu bebendo as três da tarde na calçada/ Gritando pra quem tá julgando ao meu redor/ Ceis não bebe não?”.

“Estamos muito ansiosos para esse lançamento, chegou a hora de darmos a largada e disponibilizarmos a primeira música do nosso DVD, Búzios Paradise. A gravação desse projeto foi incrível; gostamos muito de fazer o show de um jeito mais intimista e o público vai sentir como se estivesse lá conosco no dia. Não vemos a hora de lançar ele completo já para vocês”, compartilha Diego. “Essa moda é boa demais, ela tem uma pegada de reggae que não vai deixar ninguém parado. Se preparem para dançar e beber muito com ela”, completa Victor Hugo.