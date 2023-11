Dia do Músico: capital federal revela artistas para o Brasil e o mundo

Veja quem são os talentos da cidade que movimentam a cena musical e consolidam a capital federal como um dos principais polos criativos do país

Nesta quarta-feira (22/11), celebra-se o Dia do Músico. Brasília é um verdadeiro celeiro musical, com diversos talentos que vão desde os mais consagrados até os novos e promissores artistas. Entre os mais famosos, que nasceram ou têm ligação com a capital federal, estão Renato Russo – que foi vocalista da Legião Urbana -, Cássia Eller, Raimundos, Capital Inicial, Natiruts, Ellen Oléria, entre outros. Mas novos nomes também estão em ascensão.

Criada há mais de 10 anos por Paul Hodel, Leo Kreiger, Ian Bemolator e Fabio Kreiger, a banda Base tem como inspiração nomes como Legião Urbana, Capital Inicial, Engenheiros do Hawaii e Cazuza, grandes expoentes do rock nacional. “Sempre buscamos valorizar cada parte da música. O processo de criação foi super bacana, pois queríamos trazer nossas influências musicais e remeter a esse período do rock no Brasil, que foi um período de ouro. Essa música tenta reviver um pouco disso: aquela nostalgia, mas com novos ares”, enfatiza Paul Hodel, vocalista do grupo.

Carioca de nascença e brasiliense de coração, Marvyn é um dos nomes atuais mais importantes da cena musical da cidade. Com 14 anos de carreira, o cantor faz sucesso pela originalidade e sensibilidade das suas canções, além de voz e presença marcante. Seu som mistura ritmos bem brasileiros como samba e samba-rock com toques de R&B e neo-soul. Sua trajetória inclui a participação em musicais de sucesso como “Across The Universe”, no qual interpretava clássicos dos Beatles, além de participar de importantes festas e festivais da cidade, como COMA, Funn Festival e Na Praia.

“Minha música é uma forma de expressar minha identidade e minhas vivências. Com influências que vão do samba ao R&B, eu canto sobre amor, relações e questões sociais que afetam a nossa comunidade. Ser um artista na cidade que me acolheu é uma honra, e eu sinto que estou contribuindo para a cena musical local ao trazer minha própria perspectiva para o cenário”, ressalta Marvyn.

Um dos que vêm se destacando é Allan Massay. Com mais de 15 anos dedicados à música, o brasiliense está em seu quarto ano em carreira solo. Com estilo variado, Allan tem canções para embalar públicos de diferentes tribos, já que seu estilo mescla diversos ritmos que dão ao seu trabalho um ar pop contemporâneo. Em 2020, participou do prêmio Multishow. Atualmente, se aventura cantando por Portugal, mas não abandona suas raízes. O jovem sempre retorna ao Brasil com incríveis apresentações.

“Minha maior inspiração é a diversidade cultural e musical do Brasil. Sempre busco misturar diferentes ritmos e sons para criar algo novo e único, que possa agradar a todos os públicos. Meu objetivo é levar minha música para todos os cantos do país e do mundo, e mostrar a riqueza da música brasileira”, diz Massay.

O Bloco Eduardo e Mônica já é uma sensação no DF. Criado em janeiro de 2017 por Marquinho Vital (Capitão do Cerrado), Rony Meolly (Meolly folk e Dowjones) e Diogo Villar (O Bando), o grupo surgiu como uma alternativa a uma faixa da população brasiliense que buscava novas opções de diversão, principalmente em época de carnaval, e já foi eleito por júri popular como o melhor bloco de Brasília. Eles fazem a folia durante todo o ano Brasil afora.

“Estamos muito felizes em ver como o bloco Eduardo e Mônica tem crescido em Brasília e como temos conseguido levar alegria para as pessoas. Estamos animados para continuar fazendo um carnaval e shows cada vez mais animado e inclusivo”, destaca Meolly.

A Sunflower Jam é composta pelos talentosos músicos Hermes Reis e Taís Segal, que embarcaram em uma jornada de autodescoberta no exterior ainda jovens. Após formarem-se com honras no prestigiado instituto de música “Musicians Institute” em Los Angeles, a dupla voltou ao Brasil e fundou a banda mais amarela da cidade. Inspirados pela vibrante cena musical de Hollywood, Hermes e Taís incorporaram tudo o que aprenderam nos Estados Unidos e adicionaram novas experiências adquiridas em terras brasileiras. O resultado é um som único e envolvente que tem conquistado fãs por todo o país.

“Para nós, é muito mais do que apenas uma banda, é o resultado de uma jornada incrível. Ao longo desse tempo, nos propusemos a absorver tudo o que pudéssemos sobre música, cultura e vida em geral. Hoje, é gratificante ver que o som único e envolvente que criamos tem conquistado fãs por todo o país”, enfatiza Hermes e Taís.