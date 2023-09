Di Propósito disponibiliza segunda parte do DVD com a participação do Turma do Pagode

Compilado chega às plataformas nesta quarta (6)

Depois de lançar a faixa de trabalho “Querendo Mais” com o Rodriguinho no primeiro volume do projeto, o grupo Di Propósito traz a segunda parte do DVD “Além” com a música foco “Te Amo Viu” e a participação do Turma do Pagode na “Até Chegar Você”. Somando mais cinco faixas inéditas e uma regravação, o compilado fica disponível em todas as plataformas de áudio às 21h desta quarta-feira (6) e promete ser o novo sucesso dos brasilienses.

Nesta sexta-feira (08) ao meio dia, os fãs já serão contemplados com o videoclipe da faixa foco “Te Amo Viu” no YouTube e em seguida, durante as próximas semanas, os videoclipes de “Anoz Luz”, “Até Chegar Você” feat Turma do Pagode, “Sonhando Acordado”, “Nem Dói Mais” e a regravação de “Bilhete”, também chegam a plataforma de vídeo.

“Nesse segundo EP estamos sentindo uma mistura de sensações. Eu tenho várias músicas preferidas de todo projeto ‘Além’, são muitas faixas boas que foram escolhidas a dedo, existem também algumas românticas que acredito que vão impactar muita gente. Estamos sendo surpreendidos com o lançamento do primeiro EP, surpreendido porque as pessoas estão gostando de tudo, ainda não tem aquela que eu posso dizer que é unanimidade, é bom ter um trabalho que as pessoas curtam ele por inteiro. Acho que agora saindo a segunda parte vai ter mais um pouco dessa sensação, essa mistura do pagode animado com as canções românticas e graças a Deus o projeto ‘Além’ tem indo além do que a gente imaginou”, compartilha Kaique, vocalista do grupo.

“Estamos ansioso para essa segunda parte do nosso DVD, esse projeto que demos nosso máximo e temos uma entrega muito boa. Estamos gostando demais do resultado, a galera está curtindo muito o som. Agora vem mais seis músicas e uma das nossas favoritas, que acreditamos bastante nela, a ‘Te Amo Viu’. Esperamos que continue a ser um sucesso e que o segundo EP venha para fortalecer o primeiro e dar continuidade nesse projeto maravilhoso que é o DVD ‘Além’ e que tem muita música boa, para chorar, se divertir, mandar para o companheiro, para o ex, amigo e inimigo”, finaliza Matheus.

Foto: Divulgação

“Foi um prazer aceitar o convite para participar do DVD de um grupo que a gente um tem carinho e respeito muito grande. Nos conhecemos já de algum tempo e temos uma identificação com eles muito boa”, diz Thiagão, integrante do Turma do Pagode. “Foi de fato um imenso prazer, ficamos super lisonjeados e felizes, nós acreditamos tanto quanto eles nessa música. Uma canção inédita que com certeza dará frutos e a galera vai curtir bastante, eles vão tocar no show deles e nós no nosso. Que a nossa parceria e amizade continue por muitos anos”, completa Marcelinho.

O DVD foi gravado em junho deste ano, em São Paulo, e foi um grande exemplo do que o grupo quer transmitir: ir “Além” das expectativas, ultrapassar barreiras e se reinventar mais uma vez. Para realizar esse sonho e deixar a noite mais especial, Di Propósito contou com um super time, incluindo Zé Carratu que ficou responsável pela cenografia, Júlio Loureiro pela direção de vídeo, Arthur Farinon pela parte de iluminação e Boris assinou a produção musical.