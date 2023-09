Ivete Sangalo vai fechar com chave de ouro o final de semana do brasiliense

Além de grandes nomes do mainstream, muita música independente invade a capital neste feriado!

O tão esperado feriado do Dia da Independência chegou, antecipando o fim de semana do brasiliense. A capital se prepara a partir de hoje (6) para cinco dias repletos de festivais, shows, oficinas, eventos gastronômicos e muita comédia! Não deixe de explorar todos os detalhes desta agenda empolgante:

Na Praia – Molejo, Kamisa 10 e DI Propósito | Alok e Dennis | Leonardo, Bruno e Marrone, Igor & Walace e Rayane & Rafaela | Ivete Sangalo, Filhos da Bahia e Xanddy Harmonia

A décima primeira semana do Na Praia 2023 promete agitar o brasiliense com uma programação musical diversificada e envolvente. Hoje (6), o pagode toma conta com Molejo, Kamisa 10 e Di Propósito. O sábado (9) traz o Cabaré com Leonardo e Bruno & Marrone, além das duplas Igor & Walace e Rayane & Rafaela. Domingo (10) será uma celebração do axé e da Bahia com Ivete Sangalo, Filhos da Bahia e Xanddy Harmonia.

Data: 6, 7, 9 e 10/9 às 18h

Local: Na Praia Parque – St. de Clubes Esportivos Trecho 2

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 136 na r2

Coffee Brasília

Que tal aproveitar o feriadão em meio ao irresistível aroma do café? O Coffee Brasília está de volta para encantar os apaixonados pela bebida neste feriado. O evento, no CasaPark, oferecerá uma experiência enriquecedora, incluindo degustações, talk shows, masterclasses, uma feira com expositores, competições criativas e muito mais. Será uma oportunidade única para empreendedores e amantes do café aprofundarem seu conhecimento e paixão!

Data: 7/9 às 12h; 8 e 9/9 às 11h; e 10/9 às 12h

Local: Casapark – SGCV Sul 12/22, Guará-DF

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita

Foto: Divulgação

Saraní e o LatinidadeAfro

A cantora Saraní está pronta para incendiar o palco com o aguardado show de seu EP “LatinidadeAfro”. Trilhando sua carreira solo com determinação, a artista trará uma explosão de cor, sensação e alegria para o palco, com uma performance que transborda paixão e resiliência. Com quatro faixas já lançadas e uma música inédita inspirada na história da sereia amazônica Iara, intitulada “Reação”, o show simboliza voos mais altos em sua carreira solo, marcando uma virada ousada e autêntica em sua jornada musical.

Data: 9/9 às 19h

Local: Teatro Sesc Ary Barroso – 504/505 – Asa Sul, Brasília – DF

Ingressos: a partir de R$ 15 no Sympla

Brasília Monumental

Brasília recebe, amanhã (7), o Brasília Monumental. O evento, que será realizado no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), vai reunir atrações culturais, gastronomia, games, queima de fogos, brinquedoteca e muito mais. A entrada é gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla. Os três mil primeiros a chegar ganharão um copo exclusivo!

Data: 7/9 às 11h

Local: Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte) – Eixo Monumental, ao lado da Torre de TV

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada franca mediante retirada de ingresso no Sympla

Foto: Divulgação

Ferrock

A 38ª edição do Ferrock acontece neste sábado e domingo, 9 e 10 de setembro, na Praça do Trabalhador (Ceilândia), com entrada gratuita. As atrações de destaque são Tom Zé, Inocentes e Os Mutantes. Com uma line-up diversa, as atrações vão desde bandas e artistas locais até grandes nomes da música brasileira. “O Ferrock promete ser um testemunho da diversidade presente na cultura brasileira, com manifestações populares que ecoam entre gerações”, contam os organizadores.

Data: 9 e 10/9, às 14h

Local: Praça do Trabalhador de Ceilândia – QNM 13, ao lado da Administração Regional

Classificação indicativa: livre

Entrada: gratuita (mediante 1 kg de alimento não perecível)

Mais informações: @ferrockfestival

Brazólia Rock Festival 2

Amantes do rock, segurem-se para essa incrível festa que vai nos levar de volta aos clássicos que marcaram época! Hoje (6), véspera do feriado, o Brazólia Cozinha e Bar será palco do esperado Festival de Rock de Brasília, que promete trazer novidades este ano. Preparem-se para uma noite eletrizante com a participação do Bloco Eduardo e Mônica, da Banda Magoo e da Banda Quatro Estações. Vai ser uma celebração imperdível da história do rock!

Data: 6/9 às 19h

Local: Brazólia Cozinha e Bar – SGO Q 3

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 40 no Sympla

Só Track Boa

Preparem-se, porque a Só Track Boa está voltando para Brasília em grande estilo! Neste sábado (9), o Estádio Mané Garrincha vai tremer com algumas das maiores estrelas da cena eletrônica em uma noite simplesmente espetacular. As atrações são de tirar o fôlego, incluindo Barja, Bhaskar b2b Meca, Fancy Inc, Gabe, Illusionize, Liu b2b JORD, Maz x Antdot, Mila Journée, Victor Lou e, é claro, Vintage Culture. Não perca essa festa incrível!

Data: 9/9 às 18h

Local: Estádio Mané Garrincha

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 250 na Fever Up

Marcos Veras em “Vocês Foram Maravilhosos”

Conhecido pelo papel de Simas na novela “Vai na Fé”, Marcos Veras traz seu espetáculo solo “Vocês Foram Maravilhosos” para Brasília. Neste show, Veras compartilha histórias engraçadas e emocionantes de sua vida pessoal e carreira, prometendo momentos de risadas e reflexão. O público brasiliense terá uma oportunidade única de se conectar com as experiências desse renomado artista.

Data: 9/9 às 21h e 10/9 às 19h

Local: Teatro Unip – SGAS 913, Asa Sul

Ingressos: a partir de R$ 25 no Sympla

Night Lab

Hoje (6), o Night Lab explora as diversas facetas dos fungos, abordando sua presença na ciência, na arte e seus impactos em nosso planeta. Durante a noite, será possível participar de oficinas instigantes e palestras esclarecedoras que mergulham no universo dos fungos. Além disso, não faltarão atrações musicais para animar a noite. Prepare-se para uma jornada incrível!

Data: 6/9 às 19h

Local: Sesi Lab – Setor Cultural Sul

Classificação indicativa: +18

Ingressos: a partir de R$ 20 no Sympla

OZ No Cerrado

O Grupo Humus de Teatro está de volta com a peça infantil “Oz no Cerrado”, uma divertida releitura do clássico “O Mágico de Oz”. Esta versão brasileira enfatiza a importância da preservação ambiental e conta com músicas originais, efeitos sonoros e cenários projetados. A história, ambientada no bioma do Cerrado, aborda questões como o descarte adequado de lixo, a conservação do meio ambiente e a proteção contra incêndios, oferecendo mensagens de conscientização e cuidado com o planeta de forma leve e cativante. É um espetáculo imperdível para todas as idades!

Data: 7, 8, 9 e 10/9 às 15h e 17h30

Local: Sesc Garagem – 913 SUl

Classificação indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$ 20 na Bilheteria Digital

Foto: Divulgação

Dora Morelenbaum

Dora Morelenbaum, destaque da cena musical brasileira, traz a Brasília seu espetáculo baseado no EP de estreia “Vento de Beirada”, com colaborações de Tom Veloso, Zé Ibarra e Bala Desejo, vencedor do Latin Grammy 2022. A musicalidade de Dora é influenciada por artistas como Ryuichi Sakamoto e Milton Nascimento, prometendo uma experiência envolvente.

Data: 9/9 às 19h

Local: Infinu – CRS 506 Bloco A Loja 67

Classificação indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 30 no Sympla

Expoabra 2023

A Granja do Torto está sendo palco de uma celebração do agronegócio brasileiro! Shows musicais de alta qualidade, com artistas como João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Felipe Araújo, prometem agitar o evento. Além disso, o evento oferece uma exibição de animais com diversas raças e espécies, diversão em família com parque de diversões e mini fazendinha, além de stands comerciais e uma arena gastronômica. É uma experiência imperdível para quem aprecia a vida rural e busca entretenimento de qualidade.

Data: 3 a 17/9

Local: Granja do Torto – PqEAT s/n

Ingressos: a partir de R$ 40 no Ingresse (alguns dias estão com ingressos gratuitos)