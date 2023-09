Péricles lança o terceiro single do novo álbum

“Na Minha Pele” é a nova canção do cantor, composta por Cleitinho Persona, Elizeu Henrique, Lucas Nage e Nageta

Nesta quinta-feira (7), chega às plataformas digitais, via ONErpm, o novo single do cantor Péricles. “Na Minha Pele” é o terceiro do novo álbum, “Calendário”, que estreia no próximo 05 de outubro.

Em “Na Minha Pele”, Péricles expressa a angústia de desejar que alguém compreenda o peso de um amor não correspondido. “Eu queria você na minha pele um dia/Pra você conhecer a dor de amar sem receber amor/ Como eu queria entrar na sua mente um dia/Pra tentar decifrar por que não sou mais nada pra você” canta o artista.

A composição é de Cleitinho Persona, Elizeu Henrique, Lucas Nage e Nageta, autores de vários sucessos do samba e do pagode.

Ouça “Na Minha Pele” nas plataformas digitais

Calendário

Três meses antes de entrar em estúdio, Péricles e seu produtor musical Izaias Marcelo ouviram cerca de 800 músicas de inúmeros compositores brasileiros. Foram escolhidas 7 canções inéditas e uma regravação da eterna Rita Lee. No decorrer dos próximos meses, as 8 faixas do álbum serão divulgadas semanalmente. “Eu aposto muito nas canções desse repertório. São músicas que nos tocam profundamente, nos alegram e tenho certeza de que as pessoas vão se identificar com o que foi feito e vão adorar o resultado”.

A tracklist mescla músicas que fazem parte do DNA do artista, com outras com uma concepção mais atual como “Daquele Jeitão” que mistura, de forma muito interessante, o pagode e o trap. A faixa-título, “Calendário”, é assinada por Péricles, seu filho Lucas Morato e seu sobrinho Clayson Leandro. “Essa música é meu xodozinho. Não é a primeira vez que compomos e gravamos juntos, mas espero que essa faixa seja um grande sucesso e faça a felicidade daqueles que esperam uma chance no calendário para falar de amor”, destaca o cantor.

Completam o repertório “Ainda Me Iludo”, “Suspeitei do Cara” – essas últimas duas já lançadas –, “Na Minha Pele”, “Fiquei no Quase”, “Essa Não”, que tem entre os compositores o nome de Thiaguinho, e “Desculpe o Auê”, uma linda homenagem à rainha do rock. De acordo com Izaias Marcelo, produtor musical de Péricles, nesta regravação, a primeira parte da música foi gravada em Bossa Nova, com o artista cantando no seu tom habitual. A segunda parte foi gravada em pagode, no tom original da primeira gravação da Rita Lee de 1983, algo muito difícil, por conta da extensão de voz, mas que ele interpretou com a maior naturalidade mostrando um lado musical inusitado, que ninguém esperava, e comprovando sua qualidade técnica vocal. “Uma das grandes alegrias que a música me trouxe foi ter a chance de conhecer e dividir, algumas vezes, o palco com esse grande ícone da nossa arte. Fica aqui a nossa homenagem!”, conclui.