Cynthia Luz inicia as comemorações dos seus 15 anos de carreira e de seu aniversário com o single “Meus Olhos”

2024 é um ano muito importante para Cynthia Luz. Isso porque a artista, que começou no rap e hoje já alcança um estilo totalmente próprio – com elementos de MPB, pop, entre outras referências – celebra 15 anos de carreira. E para “abrir os trabalhos” deste novo ciclo de comemorações, a artista lança, no próximo dia 12 de janeiro (data de seu aniversário), o single “Meus Olhos”, que poderá ser ouvido em todas as plataformas de streaming, via ONErpm.

A nova faixa destaca essa versatilidade musical da cantora, explorando nuances que flertam com o pop, mas sem perder a essência do boombap, parte essencial da caminhada da artista até aqui. O single, tanto quanto todo o projeto para 2024 vem com uma veia intimista, onde Cynthia olha um pouco mais para si mesma e traz suas reflexões sobre os mais variados assuntos.

No caso de “Meus Olhos”, a artista passa sua visão sobre relacionamentos e também sobresaúde mental dentro de uma vida a dois: “Entendo que as pessoas queiram se sentir amadas,mas seria incrível se soubéssemos o valor e o peso que há em viver uma troca tãoavassaladora. Essa música fala de esgotamento emocional, mas também fala de amor forte efala de entrega de alma pra um sentimento único, que faz a gente se transformar, seja ele qualfor. E que estamos em paz quando quem amamos está perto dos nossos olhos. Ela fala dequando provamos o sabor doce e amargo de um amor verdadeiro e pra vida”, destaca a artista.

A fala de Cynthia vem de encontro com a última estrofe da música, onde é destacado o amor, mas também a necessidade do autocuidado: Eu vou admitir, preciso passear, ficar perto de mim, tentar me aproximar/Da minha velha ideia/Olhando sempre pra um futuro bom/Dizendo quando é forte se entregar de coração/Amando, apaixonando, se beijando no verão/Correndo do passado, correndo da ilusão.

“Meus Olhos” tem produção de Paiva, além de André Nine – que também assina a captação e mixagem – e masterização de Brendan Duffey.