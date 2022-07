Conteste! lança novo EP em quatro atos sobre diferentes visões de mundo

Banda fará show de lançamento neste domingo (3) no London Music Bar, em Águas Claras

Três anos após o lançamento de estreia, a banda CONTESTE! apresenta seu novo EP: “Sincretismos”. As quatro faixas trazem à luz o debate de temas corriqueiros da sociedade: Tempo de enfrentamentos; Hipócritas; Mal do Século; e Muito Cedo, Muito Tarde.

O lançamento será neste domingo (3), no London Music Bar, em Águas Claras, a partir das 17h.

O álbum tem o objetivo de provocar o ouvinte e refletir sobre situações comuns ao cotidiano.

Além do EP em áudio, “Sincretismos” também foi lançado em vídeo, apresentando faixa-a-faixa toda a pegada da banda, que está com nova uma formação. Além de contar com Daniel Kruger nos vocais, César Panta e Pedro Bedê nas guitarras e Fernando Castelar na bateria, agora, Marcão segura as linhas de baixo da CONTESTE!, desde novembro de 2021.

Após “Hipnotizados”, EP lançado em 2019, a banda entrou em estúdio no fim de 2020 para gravação do novo trabalho, novamente produzido por Felipe Castelar e mixado e masterizado pelo produtor musical Ricardo Ponte, vencedor do Grammy Latino e com 25 anos de experiência no mercado musical.

Temas como saúde mental, manipulação das massas, fake news, procrastinação, protagonismo são temas das letras. O projeto visual foi idealizado por Pedro Bedê e realizado pelo artista Alex Katira. “São quatro artes diferentes, ícones que fazem parte de um só círculo de pensamentos”, explica Bedê. “Sempre nos processos de composições das músicas, procuro dividir com os caras da banda, pedindo ideias para letras e conceitos que podemos usar. Esse processo foi muito legal para o Sincretismos e o resultado ficou excelente”, afirma Daniel, que traz a experiência de sua antiga banda curitibana, o A-OK.

Você pode ouvir o EP Sincretismos no Spotify e assistir à Conteste pelo YouTube.

Ficha técnica:

“Sincretismos” – [EP] – CONTESTE!

Gravação: Solo Produções, Brasília – DF

Mixado e Masterizado por: Ricardo Ponte

Produzido Por: Felipe Castelar e César Panta

Arte: Alex Katira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vídeo:

Captação de Imagem: Diego Campos

Equipamentos de Filmagem: Sidiny Diniz e Plongê

Edição: Pedro Bedê

Locação: London pub (Rafa e Ted)

CONTESTE!:

César Panta – Guitarra

Daniel Kruger – Vocal

Fernando Castelar – Bateria

Marcão – Baixo

Pedro Bedê – Guitarra