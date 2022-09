Confira os lançamentos de artistas do DF no mês de agosto

Com músicas do rap ao forró, cantores e bandas locais agitaram as plataformas digitais no oitavo mês do ano. Vale a pena conferir!

Luiza Melo

Agosto terminou e, como de costume, é hora de conferirmos os lançamentos de diversos artistas do quadradinho. De rap a forró, entre singles e álbuns completos, separamos 14 novidades. Confere aí:

Froid

O rapper lançou o álbum “Gado”, o quinto da carreira solo. O disco conta com algumas participações, como Tribo da Periferia, Liniker e Cynthia Luz.

Menestrel

Em agosto, Menestrel concluiu o lançamento do álbum “Há dias, adio a noite”. O trabalho tem 10 faixas — três delas com participações. Ouça:

Di Propósito

O grupo de pagode que se tornou um fenômeno nacional nos últimos tempos está lançando o Encontrin 2, projeto gravado no Rio de Janeiro. Em agosto, foram lançadas as partes 4 e 5, com regravações, participações e músicas inéditas.

Lucas e Gabriel

A dupla de irmãos, que já se apresentou com grandes nomes do sertanejo nacional como Israel e Rodolffo, Henrique e Juliano e Cristiano Araújo, lançou dois singles, gravados em Águas Lindas de Goiás-GO: “Creme de Pele” e “Senta Gostosinho”.

Se Joga

Com o típico pagode gostosinho, o grupo Se Joga reúne músicas autorais de sucesso e mais de 13 mil seguidores nas redes sociais. Em agosto, lançaram o bloco “Deixa Alagar / A Gente Bota pra Quebrar / Pura Adrenalina”, com músicas que fazem sucesso nas rodas de samba do Brasil afora. Olha só como ficou:

Zero Pacceli

Nome que vem crescendo na cena musical do DF, Zero Pacceli iniciou sua carreira como produtor, em 2017, e agora está apostando como a voz principal de suas músicas. O lançamento “[Não] Vou Te Esperar” foi ao ar com videoclipe no final de agosto.

JOLJOL

O cantor Joljol lançou, em agosto, o primeiro single da carreira. Ouça “Gamadinho”:

Menos é Mais

E tem mais pagode! O grupo brasiliense Menos é Mais lançou o single “Ah Tá”, perfeito para ouvir no churrasco de domingo.

MC Moica

Depois do álbum “BSBaile”, o artista lançou a música “Era Uma Vez”, uma mistura de trap com funk. A faixa tem participações de Zero e KidtheCeli. O resultado é um ritmo bem contagiante:

Thiago Nau, Kel, Margaridas

E pra quem gosta, tem love song também. O DJ e beatmaker Thiago Nau convidou para um lançamento colaborativo o rapper Kel e a dupla Margaridas, todos Made in Brasília. “Só precisa dizer“ foi lançada no início de agosto.

Doze por Oito

Formado por quatro amigos que têm em comum a paixão pela música, o grupo Doze por Oito está lançando, toda semana, um vídeo do audiovisual gravado na Praça dos Prazeres. No mês de agosto, foram quatro vídeos. Confere o último:

Nilson Freire

O cantor Nilson Freire lançou sua nova música “Receita Perfeita”, um forrózinho com tema de amor, cujo clipe foi gravado em festival de forró na Candangolândia:

Prethaís

A artista trouxe o videoclipe de “Preta Pretinha”, que fala sobre desejos e anseios de uma mulher preta. A faixa faz parte do projeto-EP “Poesia Preta”, que será lançado em breve.

Ally Akin

Vamos fechar a lista com mais um lovesong! A faixa “Sensação”, produzida por Ally Akin, é parte do projeto Black Session e conta com participação de Negra Eve, Preto Cosmo e Prethaís. Ouça: